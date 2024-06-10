飞常日志（首播） The Airport Diary

娱家戏剧台（星和Ch855） 晚上7.00

主演：马国明、蔡思贝、高海宁、洪永城。此剧是香港国际机场成立25周年与TVB的协作，全实景拍摄，剧情主要围绕机场内各工作岗位的日常职务，看团队如何处理各类大小事故。

职场戏以外，马国明和蔡思贝剧中是离异夫妻，因工作常有交集，对彼此依然有情，但因饰演机长的朱敏瀚对蔡思贝展开追求，加上马国明的空姐前女友刘颖镟介入，四人关系变得复杂。

阿顺有煮意2

8频道 晚上8.00

这集节目，阿顺（李铭顺）请来三位网红：小明、娜娜和林茜茜做客。网红在各网络平台给大众带来欢乐，但背后又有什么不为人知的心酸？面对网民酸言酸语，如何应对？三网红来上节目，不忘准备了一项考验来考阿顺，阿顺能否通过考验，有望开拓他未来的网红事业呢？

灌篮高手 The First Slam Dunk

Disney+ 10日上线

经典漫画《灌篮高手》首次拍成动画片，故事改编自原作的最终章。（互联网）

经典漫画《灌篮高手》首次拍成动画电影，由漫画原作者井上雄彦编剧和执导，故事改编自原作的最终章《全国大赛篇——湘北VS山王工业》。片中宫城良田、三井寿、赤木刚宪、流川枫、樱木花道全员到齐。

漫画自1990年连载至1996年，在日发行量超过1亿2000万本，加上电视动画版的播放，在全球累积大量粉丝，是属于一个年代的集体回忆。

他是谁（首播）

Eazie TV·浙江国际 晚上11.15

主演：张译、陈雨锶、丁勇岱、俞灏明、赵阳。讲述刑警卫国平在追捕连环杀人案的行动中目睹战友牺牲，凶手却逃跑了，此事成为卫国平的心结。八年后，宁江市发生骇人听闻的碎尸案，很多线索与之前的连环凶杀案有关，在案件的推进过程中，发现犯罪集团介入其中……

此剧改编自真实案件：甘肃白银案发生于1988年至2002年，当年案件给当地造成极大恐慌，年轻女子在很长时间里都不敢穿红衣红鞋，夜晚更是不敢出门。直到2016年，警方通过新技术处理一起行贿案时，案件才告破。

神秘的英国：亡灵（首播） Mystic Britain: The Revenants

Eazie TV·探索世界频道 下午5.40

1963年，考古学家在英国约克郡一个保存完好的中世纪村庄发现了一个填满人骨的坑。翻阅旧记录，并使用最新的法证科技，揭示了一个可怕的中世纪谜团背后的真相。附中文字幕。

小迪克西 Little Dixie

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上10.55

俄克拉何马州州长公开向毒品宣战，一名前特种部队成员Doc被要求秘密与墨西哥贩毒集团调停。当休战破裂时，贩毒集团将复仇的目光瞄准了Doc的女儿小迪克西，Doc被逼迫取下州长的头颅以赎回女儿……