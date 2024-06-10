席琳迪翁曝病症 唱歌时喉咙像被人勒

（好莱坞讯）唱红卖座电影《铁达尼号》主题曲“My Heart Will Go On”的56岁加拿大歌后Celine Dion（席琳迪翁），近日接受全国广播公司（NBC）节目访问，并谈及罹患罕见疾病僵硬人综合征（stiff-person syndrome）如何影响她的生活和歌唱事业。这是她自2022年12月于社媒Instagram发布视频透露病情后，首次接受电视访问。NBC节目《今日》6月7日播出部分内容，11日将完整播出。

席琳告诉主持人：“当我尝试唱歌时，就像有人勒住你，感觉有人压住你的咽喉。”当她试图提高或降低声音时，喉咙就会开始抽筋，这个情况可能发生在全身，包括腹部、脊椎和肋骨，甚至严重到导致肋骨断裂的程度。她提到自己很爱做菜，当做菜时，若试图把手维持在某个姿势，不仅会抽筋，那姿势还可能“无法松开”地僵在那里。

席琳自从患病后，有两年多无法举行演唱会。2024年2月，她出乎意料地出现在格莱美颁奖典礼颁发年度专辑奖，赢得全场起立鼓掌致意。她当时说：“当我说我很高兴来到这里时，我真的是发自内心的。那些有幸来到格莱美现场的人，千万不要认为音乐给我们的生活和全世界的人们带来的巨大爱与欢乐，是理所当然的。”