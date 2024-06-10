出道24年 孙燕姿：看着孩子就快乐

新加坡歌手孙燕姿2000年6月9日推出首张专辑《孙燕姿》正式踏入乐坛。转眼24年，她在6月9日发文纪念入行24年，也对一直不离不弃支持她的粉丝喊话：“祝我们24周年快乐 。”

她也继2023年5月的“我的AI”文章后，相隔约一年，在部落格以英语发表感想。她说偶尔想到2025年要办演唱会，再想起这些年来的旅行与演唱，仿佛像是被一条线连接的两个点。

她也有感而发说，最近头发炸毛，让她不知所措的东西仿佛有自己的生命，但是看到孩子，看书，哼歌，画画，或放空，还是很常感到喜悦。

孙燕姿的上一场巡演是2015年结束的《克卜勒世界巡回演唱会》，2017年发《跳舞的梵谷》专辑后，隔年怀孕并生下次女。孙燕姿在2020年疫情肆虐期间，与林俊杰合作疫情公益歌曲“Stay With You”，2021年发行自己包办词曲创作的单曲《余额》，2022年举办了一场“你好吗?——孙燕姿抖音线上唱聊会”，吸引约2.4亿人上线观看。

孙燕姿贴出貌似录音的照片让歌迷兴奋不已。（取自孙燕姿脸书）

孙燕姿的部落格原文翻译：

《24》

有时我会想明年的演唱会，有时我会想这些年的旅行和演唱，我试着把这两个点连接起来。这就像拉一条线，从一个点拉到另一个点。

这条线有时看起来有点歪。有时它找不到另一个点。有时它脱轨。有时它好像有自己的生命，线的两端相遇。

最近我的头发炸毛，那些让我不知所措的事情仿佛有了自己的生命。但很多时候，还是会有快乐的事发生。看着我的孩子、读书、哼歌、用铅笔画画，或者在我脑海里漫游，虽然也没有特别想去的地方。

停留和等待。

等待。等待。

等待事物成长，等待事物愈合，等待世界喘口气，等待反复无常的情绪平复，等待准备就绪的时刻。

河的表面看似平静也平淡无奇。我们下沉，也被拖着往下沉，跌下，跌下，沉入深渊。直到你感受并找到你可以拥有和赐予的一切。然后你再次站起来，呼吸。

24周年快乐。