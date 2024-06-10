法院认证家暴 夏克立发声明：情节并不实在

（台北讯）台湾女星黄嘉千与加拿大籍的夏克立2022年7月宣布离婚撕破脸，双方互控闹上法庭。进行中的离婚官司有新进展，黄嘉千的经纪人证实已拿到台北士林地院核发的保护令，夏克立必须远离其居所300公尺。

夏克立6月9日发文，“感谢大家的鼓励和关心。我不允许公开发言或为自己辩护,否则我会被逮捕。” 不过，他在9日晚间通过律师发出五点声明，表示对于保护令感到遗憾，但会遵守。他也强调，被指死亡威胁的“情节并不实在”。

夏克立透过律师发表的五大声明如下：

（一）对于台湾士林地方法院113年度司暂家护字第54号暂时保护令，本人敬表尊重并予以遵守，合先叙明。

（二）本人并无任何刑事犯罪纪录，亦未受过任何刑事处罚。

（三）就上开暂时保护令所为认定，本人深感遗憾，惟就声请人主张的情节并不实在，特别是死亡威胁的部分，但因苦无适当答辩机会，以致法院审理结果有所误会，本人将在后续通常保护令之审理中，提出答辩。

（四）本人对于各界及众多网友所给予的信赖、支持，深表感谢，惟上开暂时保护令中并禁止对保护对象有间接之骚扰或跟踪行为，因此，务请各界及众多网友在发表评论或意见时，保持礼貌、理性，以免受保护对象，继续感受到精神折磨。

（五）暂时保护令之核发，依家庭暴力防治法第16条第5项之规定，系视为通常保护令之声请。若通常保护令之声请驳回，依同法第16条第6项之规定，原暂时保护令即失其效力，并此指明。