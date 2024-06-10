三本地艺人开拓菲律宾事业

新加坡经纪公司TCP Media Group的艺人黄超群、陈昱仁和David Matthew（大卫马修）除了继续在本地演艺圈耕耘，也将在菲律宾发展事业。三人6月8日在马尼拉出席TCP与菲律宾经纪公司Virtual Playground Global联办的记者会。

TCP与VP Global将联手促进新、菲两地艺人的合作。VP Global成立十年，旗下艺人包括演员和运动明星。在此合作下，三个本地艺人的菲律宾工作由VP Global负责，五个菲律宾艺人Rob Gomez、Sarah Edwards、Christiana Zaleta Dimaunahan、Mika Reins和Dylan Yturralde的新加坡工作由TCP打理。

黄超群跟菲律宾同行“偷师”

陈昱仁：想为国争光！



戏剧作品包括《不可饶恕的罪恶》《那一年的除夕夜》的黄超群告诉《联合早报》：“来到一个新的国家，接触新的语言，我难免感到有点紧张。可是我也非常期待，希望有更多机会能够展现自己的实力，夺取菲律宾观众的心。”他也期待向菲律宾同行学习，“我相信这能让我的演艺技巧更进步。”

陈昱仁曾担任菲律宾BL校园网剧“The Day I Loved You”的主角，此剧助他提升人气。陈昱仁说：“菲律宾给了我一部非常好的戏，在演艺道路上推了我一把，大大地帮助我在新加坡的演艺发展，我很感恩。”

陈昱仁说，他接下来会把华语和塔加洛语（Tagalog）学好，“把戏剧拍好，做一个更有价值的艺人，回馈公司对我的栽培。最后，我也希望能够代表新加坡娱乐圈在国外闯出一片天，为国争光！”

大卫马修是新人演员，他是5频道长寿剧“Sunny Side Up”的固定演员之一。马修告诉早报：“非常荣幸有机会代表新加坡到菲律宾发展。期待向当地的同行学习。我会尽我最大的努力，提升我的演技。”