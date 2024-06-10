泰国婆孙赢梁志强小孩 《金孙暴富攻略》票房报捷

泰国温馨片《金孙暴富攻略》（How To Make Millions Before Grandma Dies）势如破竹，在新加坡上映第二个周末（6月6至9日）就创下四天收获116万元票房的壮举，成绩远胜6月6日公映、梁志强执导的本地片《小孩不笨3》，其同期票房约41万元。

目前为止，《金孙》在本地上映11天的票房已达177万元，是有史以来在本地最卖座的泰国片。本地最高票房的泰国片前五名，除了榜首的《金孙》，其他四部都是恐怖片，分别是票房达135万元的《棺木》（The Coffin/2008年）、131万1000元的《鬼影》（Shutter/2004年）、92万1000元的《鬼妻》（Pee Mak/2013年），以及78万8000元的《灵媒恶咒》（The Medium/2021年）。本地观众一向买账的是泰国恐怖片，《金孙》却逆袭，不只赚人热泪，还赚取票房，叫人意想不到。

还在热映中的《金孙》讲述不务正业的M看到表妹因为照顾阿公而继承豪宅，所以在得知外婆患癌后，毛遂自荐照顾独居的她，以图继承她的家产。这对婆孙，由都是第一次担任电影主角的78岁演员Usha “Taew” Seamkhum和偶像派Billkin领衔主演。电影以温情取胜，票房一举登顶，在泰国也是今年票房第一的电影。

赢得口碑与票房的《金孙》，目前是2024年新加坡最卖座电影第六名，成绩排在《钱不够用3》、《功夫熊猫4》（Kung Fu Panda 4）、《哥吉拉与金刚：新帝国》（Godzilla X Kong：The New Empire）、《《沙丘瀚战: 第二章》》（Dune：Part Two），以及还在公映中的《猩球崛起：新世界》（Kingdom of the Planet of the Apes）之后。

《金孙》的人气在社媒发酵，早前掀起“跟风哭”的风潮，吸引观众涌入戏院并在看片后，于社媒分享自己痛哭流涕、哭红双眼的视频，从而刺激了票房。电影在社媒助力下气势锐不可当，看来接下来还会持续释放吸睛/金潜力。

电影制作公司GDH的首席执行官Jina Osothsilp代表剧组全体人员感谢新加坡观众的支持。她说：“这部刻画亲情与感恩之心的跨代家庭故事，能打动新加坡的观众，对我们而言深具意义。希望未来有机会和新加坡伙伴合作，呈现我们共同的故事。”