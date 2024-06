泰国婆孙赢梁志强小孩 《金孙暴富攻略》票房报捷

泰国温馨片《金孙暴富攻略》(How To Make Millions Before Grandma Dies)势如破竹,在新加坡上映第二个周末(6月6至9日)就创下四天收获116万元票房的壮举,成绩远胜6月6日公映、梁志强执导的本地片《小孩不笨3》,其同期票房约41万元。

目前为止,《金孙》在本地上映11天的票房已达177万元,是有史以来在本地最卖座的泰国片。本地最高票房的泰国片前五名,除了榜首的《金孙》,其他四部都是恐怖片,分别是票房达135万元的《棺木》(The Coffin/2008年)、131万1000元的《鬼影》(Shutter/2004年)、92万1000元的《鬼妻》(Pee Mak/2013年),以及78万8000元的《灵媒恶咒》(The Medium/2021年)。本地观众一向买账的是泰国恐怖片,《金孙》却逆袭,不只赚人热泪,还赚取票房,叫人意想不到。

还在热映中的《金孙》讲述不务正业的M看到表妹因为照顾阿公而继承豪宅,所以在得知外婆患癌后,毛遂自荐照顾独居的她,以图继承她的家产。这对婆孙,由都是第一次担任电影主角的78岁演员Usha “Taew” Seamkhum和偶像派Billkin领衔主演。电影以温情取胜,票房一举登顶,在泰国也是今年票房第一的电影。

赢得口碑与票房的《金孙》,目前是2024年新加坡最卖座电影第六名,成绩排在《钱不够用3》、《功夫熊猫4》(Kung Fu Panda 4)、《哥吉拉与金刚:新帝国》(Godzilla X Kong:The New Empire)、《《沙丘瀚战: 第二章》》(Dune:Part Two),以及还在公映中的《猩球崛起:新世界》(Kingdom of the Planet of the Apes)之后。

《金孙》的人气在社媒发酵,早前掀起“跟风哭”的风潮,吸引观众涌入戏院并在看片后,于社媒分享自己痛哭流涕、哭红双眼的视频,从而刺激了票房。电影在社媒助力下气势锐不可当,看来接下来还会持续释放吸睛/金潜力。

电影制作公司GDH的首席执行官Jina Osothsilp代表剧组全体人员感谢新加坡观众的支持。她说:“这部刻画亲情与感恩之心的跨代家庭故事,能打动新加坡的观众,对我们而言深具意义。希望未来有机会和新加坡伙伴合作,呈现我们共同的故事。”