忆述抗癌路 陈秋霞一边敷面膜一边接受手术

（综合讯）资深歌手陈秋霞于17岁出道，1977年凭藉自传电影《秋霞》获得第14届金马奖最佳女主角，红极一时。她在事业如日中天之际，嫁给马来西亚“钢铁大王”钟廷森，育有三女，之后淡出幕前。她近日为即将在香港推出的新书做宣传，而接受香港资深媒体人汪曼玲访问时，透露自己在2016年罹患乳腺癌后，一路对抗病魔的心路历程。

陈秋霞在访问中透露，当初她回香港看医生，意外发现体内有恶性肿瘤。“我是去看另外一个普通的病症，那是一位妇科医生，问我多久没检查身体，我说‘可能都有三五年啦’，她叫我躺上床检查一下，结果一触诊就发现了，已经第二期接近第三期。”

由于姨甥女邝霭慧是乳癌权威，陈秋霞当下便立刻打电话请对方来替自己诊断，最后确定为乳腺癌。

陈秋霞透露，在治疗过程中自己与家人的态度非常乐观，她甚至还跟家人请了半年假，离开吉隆坡回香港，在手术前跟朋友聚会并拍照留念，甚至因为在手术室内比较乾燥，还一边敷面膜一边接受手术。手术后，取出的肿瘤有3.7公分X2公分大小，幸好没扩散到淋巴。

她也笑说年纪大了，对外观美丑不太在意，因此也没做乳房重建手术。不过，她需要服10年药抑制癌细胞。

谈到掉发不禁哽咽

只是历经八次化疗，谈到掉发，陈秋霞还是忍不住哽咽。她回忆道，当时看着自己的头发一大把一大把地掉落，其实蛮吓人的，但她告诉自己“头发会生出来，不是掉了就永远是这样”。她也坚持不剃光头，心想多多少少还有剩几根头发，就不想剃了，一度很像瘌痢头，但结果最后还是全掉光。

不再发脾气

当年做完手术后，陈秋霞表示未曾让老公钟廷森看她的伤口，当时掉头发也要用毛巾包头，她才发觉有些心理关口，面对最亲的人也难度过；不过她也笑言她患癌，老公是最大得益者，因为癌症令她不再发脾气。