爸妈掉水里该救谁？ 孙俪公开子女“撩妈金句”

（北京讯）都说童言无忌，邓超上个月为了送结婚14年的老婆孙俪母亲节礼物，特别录制他与12岁儿子等等和10岁女儿小花的对话视频。

孙俪在端午节（6月10日）这天于微博发文，说之前太忙了，现在才有时间用文字把视频内容记下来。她分享孩子们所说的10段真心话，当中隐藏“撩妈金句”，看了让人不禁发笑。以下精选五段：

1。默默退场



邓超：母亲节快到了我想送她一个礼物，很简单我就有几个问题想问你，你觉得妈妈是什么?

等等：我觉得妈妈是人类。

小花：妈妈是个妈妈。

等等：我感觉妈妈就是我们的酒塞，你喝酒的时候，你不喝的时候她会把你堵起来，你要喝的时候，你就一下就打开了。

小花：嗯，（妈妈）是一个非常好学的妈妈。

等等：你需要她的时候，她会帮到你，但是你不需要她的时候，她也会默默地离去。

2。全场C位



邓超：那最遗憾的一件事情？

小花：没有去医院看她生我的时候。

邓超：啊？你怎么去啊？

小花：对啊所以啊。

邓超：你在肚子里。

小花：那我应该也看到。

等等：我没有参加你们俩的结婚，我想在现场。

邓超：你就在现场。

等等：想坐在观众席上。

邓超：你坐在肚子里，那是完全的C位。

3。不管了



邓超：妈妈的口头禅是什么？

小花：我掐指一算：吃饭啦；哎，早上就这点时间，不要浪费啦。

等等：看看现在9点多了，还不上床睡觉，不要命了啊，明天要上学的呀。随你去吧，我不管了，我真累了，每天我又要忙工作的事情，又忙你们的事情。我现在我真的不管了。

4。一张纸



邓超：妈妈在你心里的位置？没关系我只是个拍摄者。

等等：我感觉她像张纸。

邓超：像张纸？

等等：写字的纸啊。

等等：一个艺术品，如果没有纸的话，再美的笔，再好的笔，品质再好的东西，也不会出现在纸上啊。

5。谁都不救



邓超：就妈妈和爸爸比，你有什么想说的吗？

小花：如果说蠢的话，那肯定是爸爸先，如果说是天才好学的话，那是妈妈，小提琴，网球。

邓超：哎呀。

小花：羽毛球，瑜伽，呼吸，妈妈就是，如果她想学什么，她都会坚持下来。

等等：我给你换个方式，回答这个问题，如果你和妈妈同时掉进河里，你知道我会救谁吗？

邓超：先救我？

等等：我谁都不会救。

邓超：为什么？

等等：因为我会让你们两个坠入爱河。

邓超：哇，完美完美完美完美！