吴镇宇因袁咏仪爆粗口 高海宁打破刻板印象出圈

无限超越班2

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中国浙江卫视竞演真人秀《无限超越班》第二季请来郝蕾、宁静、吴镇宇担任监制，尔冬升担任总监制，四人加上梁家辉、叶童、赵雅芝、曾志伟几位大陆和香港资深演员，为年轻演员的演技上研习课，最后为有进步的演员提供戏约。

报名的演员有高海宁、张栋梁、黄龄、金莎、李菲儿、焉栩嘉、何洛洛、纪凌尘、李明德、张睿、郑合惠子、朱梓骁等。可想而知，多是名气不高，戏约不多的人。

《无限超越班2》请来多位大咖演员当导师，包括宁静（最上排左起）、吴镇宇、曾志伟（第二排左起）、尔冬升、梁家辉（第三排左起）、郝蕾、叶童（第四排左起）、赵雅芝。（互联网）

前面几集导师们先看学员表现演技，有几个演了好多年戏的演员，表现之差令我大跌眼镜。例如朱梓骁吃鸡爪演想念父亲，全程演了个“呆若木鸡”；李明德都演过男主了，面对吴镇宇的激将式挑战，毫无招架之力。这些新生代的表现太令人失望了，也让人明白他们缺少机会的原因。

导师团成员观看学员们演戏，表情是看点。一个个像望子成龙却大失所望，甚至操碎了心的老家长，许多时候出言犀利，尤其郝蕾、吴镇宇、曾志伟气场都很强，令人冒汗。但说真的，有些学员就需要这样的当头棒喝。

吴镇宇评语严厉表情丰富

吴镇宇担任导师，表情丰富。（视频截图）

本季最出圈的人，没想到竟是导师之一吴镇宇，他跟郝蕾对学员的发文与评语最严厉，且表情最丰富，自然引起最多议论，“面试判官”“嘴抹鹤顶红”，都是网民封给他的名号。节目组还找来他“最害怕的女星”袁咏仪当飞行嘉宾，两人因友情关系经常无情互怼，趣味互动同样成为热门头条。

袁咏仪一出场就兴奋地张开双手跟吴镇宇说：“我好想你！”吴镇宇却是着急地想逃离现场，同时疑似脱口而出一句广东粗话，随后掩嘴大笑，然后用手示意拨开不吉利的东西，好像见到了鬼似的，笑歪网民。至于粗口为何原音播出，网民相信是工作人员听不明白，所以直接播出了。

高海宁碾压大陆对手

高海宁（右）与纪凌尘演对手戏，表现获赞。（互联网）

第二个出圈的是TVB上位花旦高海宁。她是唯一的港剧演员，跟一个个名校科班交手，结果无论演出哪个剧种都取得完胜，为香港演员争光。之前一度传出有健康问题的她，也在节目中分享自己的事业心。

高海宁对节目中的试镜环节感到不自在，因为她在这方面经验不足。她爆料说，TVB会在一个木板贴上所有艺人的照片，监制就在那里选演员。TVB要捧谁就用谁的做法，也就不必安排试镜，同时也解释为什么有时一些角色让观众觉得选错了演员。

高海宁也透露，自己因外形，经常被安排出演花瓶角色，甚至被导演当面说她一辈子都不会当女主角。其实我也曾经觉得她的外形太冶艳，很难演良家妇女，但这些年她的改变和提升有目共睹，已经扭转了不少人，包括我的看法。梁家辉勉励她，说自己当年完全进不了男神前十名，只要周润发一出现，其他男星都黯淡无光，但只要努力就可以改变形势和命运。

向佐娇生惯养也吃过苦

向佐（右二）没有见过上下铺床，引起议论。（视频截图）

第三个出圈的是节目最“意外”的学员向佐。他当年被电影大亨父亲向华强力捧，但始终红不起来，这些年靠恋情、婚姻、绯闻、呛声等各种花边上热搜，也吸引不少黑粉。节目安排学员住宿舍，向佐被安排到八人房，他以为房里只有四个床位，朱梓骁指出一张床上下铺能睡两个人，向佐恍然大悟，而他没见过上下铺床，被网民酸“娇生惯养”。

向佐剖白入行多年来的辛酸：“16到19岁的时候，连一个龙套都接不到……”形容那个时期的自己“是个废人”。为了一圆演员梦，他26岁开始闭关七年，苦练体能及功夫并磨练演技，每日训练10至12个小时，七年来过同样生活。期间他连手机都不看，只在每天睡觉前打一两通电话给当时的女朋友或家人。这些内容让人认识到向佐虽是富二代，也是吃过苦的人。