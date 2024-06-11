环法自由车赛：逆风飞驰 Tour de France: Unchained

Netflix 11日上线

环法脚踏车赛堪称国际级的指标赛事，这部纪录片贴身直击参与其中者，包括选手与车队总监，让你了解他们面对的诸多挑战。新季度深入幕后，记叙2023年环法脚踏车赛的21个赛段。尽管比赛传出丑闻与犯规事件，也有严重摔车事故，迫使一些选手不得不退赛，但大家渴望荣耀的心情依然炽烈。节目回顾精彩绝伦的赛事，重现选手竞逐黄衫的激战。

情定红海滩

Eazie TV·中国电影频道 傍晚6.25

主演：王一鸣、苑新雨、许少扑、潘严。来自天南海北的四对青年男女，邂逅于中国最北海岸线红海滩之地，上演四个浪漫多彩的爱情故事，最终都在红海滩找到了情感归宿，确定了人生奋斗的目标与价值。

基督山小姐

U频道 晚上8.00

韩国狗血剧。高恩祖、周世琳与吴河拉是多年朋友，河拉爱上恩祖的未婚夫，想要的不管利用任何手段都要抢夺过来的她，与嫉妒恩祖才能的世琳联手害死恩祖。五年后，恩祖重新回到众人眼前，誓要复仇并找回被剥夺的人生。

无穷之路II－无价之保

8频道 晚上8.00

香港无线制作的《无穷之路》，第一季在全中国挑选了10个深度贫困地区案例，分析每个地方采用的不同扶贫方式。第二季，原班制作团队再次踏上征途，这次聚焦国家生态重建之路，由南到北，穿梭中国多个省份，带来新一轮的贴地、真实、感人个案。

虚构推理（第二季） In/Spectre S2

Eazie TV·Animax 晚上10.00

日本动漫片。琴子作为鬼怪们的“智慧之神”，常有鬼怪找她排忧解难。某间公寓的地缚灵向琴子询问“神秘怪异现象”一事，原来每晚空荡荡的公寓房间都会传来奇怪的声音，据说有个看似不是人的四手人偶掉落在那里。琴子决定和恋人九郎一起展开调查，过程中两人的恋情会有怎样的进展？以华、日双语播出，附中文字幕。