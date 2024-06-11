林宥嘉珍惜家人没病 可以拥抱亲亲的日子

和林宥嘉谈话的半小时里，他最常提到的其中一句话是“身体健康”。

台湾歌手林宥嘉时隔近两年，上星期五（6月7日）来新加坡宣传第六张专辑《王 Love, Lord》。专辑中收录的歌曲，时间横跨好几年，最早的有2019年已释出的《少女》。将作品集结成册的这些年，林宥嘉的人生也经历了不同际遇，有升格人夫和人父的转换，陪伴家人抗癌，经历低潮期等。

专辑犹如日记，记载了林宥嘉在不同阶段的人生遇到关卡时的感受。他说：“从黑暗负面，到历经了一个奇迹，再到后来开始用不同的眼光去看待生命及课题，所以我觉得这张专辑特别适合安安静静地听。”

聊及这个时代是否更倾向释出单曲而非完整专辑，林宥嘉说：“现在什么形式都有，有人只是发单曲，但也有人刻意不说什么，突然就蹦出一张完整的专辑，所以未来会怎么样，我也不知道，或许正在这么做的人，都没有办法百分之百确定这是绝对好的。”

林宥嘉直言，自己没有偏好哪种形式，因为身处自媒体时代，要如何判定所做的事情都是最正确的，“非常需要智慧。”

秀身材是为传递健康信念

除了是创作人及演唱者，林宥嘉也是专辑制作人之一。一直以来对作品求好心切的他，这次是否一如既往地追求完美，过程中有哪些龟毛的部分？他与早报分享了一个他面对纠结时会使出的方法：“当你有两个选择，A和B你觉得都可以，那就去看哪一个对别人更有好处，通常都会押对宝。”

他解释：“如果对方和我的审美有落差，就看他是否可以跟我一起（试）下去，如果他很有信心这个真的很好听，我就OK。”但也有情况反过来的时候，某次和另一名制作人蔡政勋在录制《惩罚》时，对方纠结一段人声的处理，试了大半天，最后终于认同一开始的版本就是最好的。“我们允许再纠结一下的情况，但如果是我自己纠结，大家都觉得很棒，那我们就早点睡觉，身体健康。过程绝对是有人纠结过的，而不是OK做好了就这样。”

另一次听见林宥嘉提及身体健康，是他分享在《我不是神，我只是平凡却直拗爱着你的人》MV中裸露上半身秀出好身材。这并非纯粹为了博眼球，而是他那段时间在陪伴家人抗癌，想要传递重视身体健康的信念给歌迷。除了饮食和运动，他认为睡眠非常重要，“我发现如果连续好几天没睡7小时的话，会非常容易感冒。”

有办法确保自己有7小时的睡眠吗？出发来新加坡的前一晚只睡了两个小时多的林宥嘉，诚实秒答：“没有办法！再加上（家中）有小朋友，小孩在幼稚园时期很容易感冒，所以我很珍惜全家没有任何人生病，大家可以抱在一起亲来亲去的日子，就觉得很感恩，很幸福。”

林宥嘉在IG晒出享用狮城美食的照片。（取自林宥嘉IG）

才华是越“磨”越多

林宥嘉2017年与丁文琪结婚，两人育有一对子女，家庭美满。曾有音乐人说，稳定美满的生活会扼杀创作灵感，对此，林宥嘉并不认同。“我觉得更接近真理的，不是幸福美满或悲惨，而是天赋是越用越多的，不用就没有。所以如果你很会画画，很会演奏乐器或很会唱歌，就要不停地去磨练这个才华，你就会越‘赚’越多。如果不这样，就会退步得非常快。”

有天赋，常磨炼，还不够，更要爱惜羽毛。林宥嘉自曝一个多年来的护嗓习惯，就是每晚睡觉时都会用透气胶带把嘴巴贴住，“这可以避免喉咙干燥，有时候去到不同的城市，有些地方很干燥，有些很潮湿，所以保护好自己，让我可以有好的状态去唱歌。”