想演青春校园剧 邱锋泽：五年后就没机会了

在台湾发展的新加坡歌手邱锋泽出道十年，坦言想挑战演戏，首选角色是青春校园剧男主角。

邱锋泽上星期六（8日）以品牌大使身份受邀出席鞋类品牌Skechers位于新加坡体育城的活动，并接受了《联合早报》访问。去年首次在本地举办个人演唱会，现在再挑战“第一次”——在本地担任品牌代言人，邱锋泽笑说：“很开心啊！而且每次回来新加坡都很开心，可以顺便见见家人朋友，一举两得。”

邱锋泽在活动现场玩游戏。（Skechers提供）

无法想象自己扮古装

邱锋泽2014年出道，今年迎来入行十周年，对于这个重要的里程碑，他感叹：“觉得自己的体力在慢慢下降，哈哈，但也同时感觉是个新的开始。”他现在时不时会回顾自己在做的事情，并设下未来的目标，所以有重新启动的感觉。

作为双人组合“九泽CP”和“五坚情”成员，他觉得还有很多事情未完成，“音乐方面，我觉得我们很多音乐还没有玩，或者去实验。”

他也不排斥演戏，虽然对角色没什么要求，不过记者让他选择演现代剧或古装剧时，他毫不犹豫地选择了现代剧，“我觉得我的样子如果穿起古装，怕人家会笑，我不晓得，也无法想象。”

若在霸总剧或青春校园剧之间做选择呢？他思考片刻，最终选择校园剧。35岁的他说：“我觉得可以考虑青春校园，因为可能是最后一次，未来就没有机会了。我现在还有机会骗得过（观众），但是五年后应该就骗不过了，所以先选青春校园剧。”

为演唱会创作摇滚歌曲

正忙着筹备十周年专辑的邱锋泽，5月发了第三首英语摇滚风歌曲“Ex You”，喜欢摇滚的他说：“筹备专辑的时候就一直在想要怎么让演唱会更嗨，觉得少了首摇滚风的歌曲，就以这个念头创作了这首歌。”

他和音乐创作人好友张暐弘聊的时候，觉得旋律很适合洒脱走出恋情的氛围，“感觉歌曲有一种报复性、趣味性的调侃吧！”

有歌迷担心他未来是否都会发英语歌，他让“锋蜜”（粉丝名称）安心：“今年出了三首歌，前两首都是英语，但还是会有中文歌， 我们会混着做。”

邱锋泽希望年底前回新加坡举办粉丝会，和本地歌迷见面。他也将回台湾开始录制新专辑，期待以新作品再次和粉丝见面。