传刘亦菲为干爹自愿降酬劳接演《玫瑰的故事》

（综合讯）中国女星刘亦菲近年星运畅旺，2022年她与陈晓主演《梦华录》、2023年与李现合作《去有风的地方》，近日与霍建华、林更新、彭冠英和林一主演的新剧《玫瑰的故事》一播出就热度爆棚，超越同档期由吴谨言和王星越主演的《墨雨云间》，可见刘亦菲的扛剧实力。

有媒体报道，传刘亦菲拍《玫瑰的故事》的酬劳为2500万人民币（约467万新元），片酬居所有演员之冠，不过对比她演出《梦华录》《去有风的地方》酬劳，据悉她这次可说是降酬劳演出。

根据报道，刘亦菲在《梦华录》的酬劳已超过2000万人民币（约373万新元），随着《梦华录》播出成为爆款剧之后，据说她在主演《去有风的地方》时身价也飙升至每集200万人民币（约37万新元）；换算《去有风的地方》40集，她几乎每集都有戏份，以每集37万新元来算，全剧酬劳约1480万新元，因此对于《玫瑰的故事》的467万新元酬劳，外界才认为她是降酬劳演出。

陈金飞（左）多年前曾被直击带刘亦菲（右）去置装。（互联网）

有报道指出，刘亦菲自愿降酬劳演出，与《玫瑰的故事》监制、刘亦菲的干爹陈金飞有关。刘亦菲与陈金飞的关系在中国娱乐圈充满故事，多年前陈金飞接受中国媒体采访时透露自己是刘亦菲的教父，他将14岁在美国念书的刘亦菲接回中国，并为她改名刘亦菲；为了让她有更好的发展，他成立经纪公司，这家七人经纪公司多年只经营刘亦菲一名艺人。

要说陈金飞与刘亦菲最知名的事件，则是他于2005年在刘亦菲18岁那一年豪掷180万人民币（约34万新元）为她举办成年礼宴会。多年来，更有不少传闻指出陈金飞为刘亦菲的背后大金主。