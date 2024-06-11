二度杠上老东家 EXO-CBX扬言提告SM娱乐

（首尔讯）韩国男团EXO的子团体小分队EXO-CBX成员CHEN、伯贤、XIUMIN（简称CBX）星期一（6月10日）透过律师召开记者会，继2023年以后二度杠上老东家SM娱乐，指控SM不履行“音源、唱片流通手续费5.5%”的承诺，还不恰当地要求CBX的成员上缴个人活动10%销售额，且迟迟不给予结算明细，扬言提告。对此，SM火速反驳，批评CBX只想享受EXO利益，却不愿履行义务。

SM娱乐对CBX方的主张作出全面反驳，10日晚公开表示，对于INB100（伯贤创建的独立厂牌）召开紧急记者会的方式和内容深感遗憾，指控这次事件证明韩国歌手MC梦对SM艺人的不正当煽动行为，提到MC梦等人从很久以前就开始接触SM旗下多位艺人，CBX此次的动作就是为了使合约无效，而开始进行各种“挑剔”。

SM娱乐说：“尽管如此，我们仍耐心倾听他们的意见，最终接受CBX独立开展个人活动的请求。也就是说，目前SM与CBX的专属合约仍然有效，但允许他们进行个人活动，同时CBX同意支付给SM娱乐个人收入的10%。”并进一步解释：“虽然我们没有义务修改合约，但为了避免法律纠纷影响EXO团体活动，我们仍做出妥协。”称此举是为了其他EXO成员以及粉丝着想。

SM娱乐还指出，要求支付个人法人收入的10%，是根据法院对EXO中国成员专属合约争议的裁定标准执行，是“合理且有先例”，“这一标准也用在与CBX的合约中，是双方协议后的结果。”