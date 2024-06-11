活埋戏拍三天仅露头 吴谨言泡泥喊臭

新剧角色遭夫君构陷，中国女星吴谨言谈泥泞惨被活埋戏：“埋在土里只露出一个头，确实挺臭的！”

她受访告诉《新明日报》：“那场戏拍了三天，一直待在泥里，确实挺臭，哈哈哈。而且有一个镜头要把我埋在土里，露出一个头，看起来还挺恐怖的！”

剧里的她遭到枕边人残害，伤痛欲绝，剧外的吴谨言回应问题的态度却尽显她的开朗个性。

外形俏丽的吴谨言，不仅在《延禧攻略》中一炮而红，而且在新作《墨雨云间》中也展现出与以往相似的角色特点。她的角色演绎出了不畏强权恶势力，为不公不义的事讨回公道的感觉，传递了现代女性自爱自重的力量。

现实中，碰到不公不义的事，她会怎么面对？

吴谨言就借用《墨雨云间》女主人翁薛芳菲说过的一句话：“在这个世道上，总要有人敢回头问因果，向前要公道。”她续言：“我不确定我是不是那个人，但我很感恩自己是一名演员，可以通过剧情和角色去表达很多东西，也许能在冥冥之中，给到大家一些力量。”

《墨》在猫眼全网热播度高居榜首，市场占有率赢了杨幂搭档龚俊的《狐妖小红娘月红篇》及《破茧2》，海外评分更高达8.4，上线两天播放量破亿，成为爆款剧，记者恭喜她，吴谨言说“谢谢”，进而分析剧集吸睛关键：“我觉得剧情很紧凑，爽感也不错，大家看得开心。”看得很“爽”，是很多视迷对《墨》的直观感受。

吴谨言与王星越合作《墨雨云间》。（取自网络）

薛芳菲一角对吴谨言最大的挑战与难度在哪里？

“最大的挑战是薛芳菲以一个全新的身份重来一次，在陌生的环境里蛰伏，面临双重仇恨，如何平衡她无法表达的痛苦和情感的转变、如何演绎不同场景下展现出不同的情绪和态度。”吴谨言说。

剧中的“薛芳菲”与她成功演绎的经典角色“魏璎珞”，两者之间可有任何相近之处？

“（薛芳菲与魏璎珞）两人都很聪明，很有韧劲，都有一股子不服输的精神（会否再缔造事业高峰？）我觉得就交给市场和观众吧，非常感谢大家对我们《墨雨云间》的喜欢。”

与小12岁王星越荧幕谈情

在《墨》剧中与她缔结情缘的男星，一是剧中薄情寡义的沈玉容（梁永棋饰），问起，吴谨言说：“永棋很能进入角色和代入情绪，我俩的戏是两种极端，要么就是回忆里很恩爱的戏，要么是现实里那种很恨、很冲突的戏，演起来还挺过瘾的。”

剧中饰演肃国公的王星越尽管比吴谨言小12岁，但演情侣对手戏看上去毫无违和感，她怎么拿捏那个少女感？

“薛芳菲其实不算是太有少女感的角色，她也嫁为人妇了，只是借着姜梨的身份回来了，她是聪明和相对内敛沉稳的角色，没有那么张扬，星越虽然年纪小，但他处理角色很成熟，能给到对手很多。”吴谨言回答记者道。

提到印象深刻，吴谨言挺喜欢两人雨中那场戏，“薛芳菲其实身上的担子很重，她要带着自己和姜梨两个人生，大部分的时刻都是绷紧的，不太能做自己。但是有一场下雨喝醉的戏，薛芳菲短暂的做回了自己，在雨中转圈，很畅快，然后很直白地夸奖萧蘅（王星越饰）好看，两个人之间的推拉，很好看。”

拍离别戏 哭得不能自已

剧中与“姜梨”杨超越合作那场离别戏，两人都哭得厉害，哭戏会是体力的一种强烈内耗吗？

吴谨言认同说：“拍了挺久，确实对体力消耗很大，拍完还哭了好久停不下来，超越一直安慰我给我拥抱。”

与吴谨言有很多对手戏的还有陈乔恩，陈乔恩在《墨》中演一个工于心计的阴险后母，她赞吴谨言的演出充满爆发力，被前辈称赞，吴谨言则说：“演员是相互成就的，给的多，收到的反馈就多。很感谢乔恩姐，她也是那种非常能给到对手能量的演员，我从她身上也学到很多。”