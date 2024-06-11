娱乐吃瓜：靠BL剧火出国际 “金孙”Billkin坐稳泰国顶流

温馨泰国片《金孙暴富攻略》（How To Make Millions Before Grandma Dies）5月30日在新加坡公映后势如破竹，11天取得177万元票房，成为本地史上最卖座的泰国电影。

随着电影在世界各地屡创票房佳绩，饰演“金孙”的泰星Billkin身价也跟着水涨船高，不少人或许通过该部电影认识他，但他其实早在之前便已在电视界与音乐界取得瞩目成就，逐步坐稳泰国顶流之位。

配角逆袭主角 横扫各大奖项

Billkin（左）靠着大热BL剧《以我的心诠释我的爱》，连续两年将“最佳男主角”奖捧回家。（互联网）

24岁的Billkin原名叫普提蓬·阿萨拉塔纳功（Putthipong Assaratanakul），他既是演员也是歌手，偶尔还会“兼职”当模特儿。

2016年出道的Billkin和多数新人一样，从出演配角起步。他于2016年和2017年分别在《Love Missions》和《Please... Siang Riak Winyan》献出综艺与电视节目首秀，但并未引起太大反响。

他在2019年的爱情浪漫喜剧《爱的警报器》（My Ambulance）再次出演配角，和男星PP（克里特·安努艾德奇康）的感情戏意外成为该剧亮点，让两人收割了大批CP粉（指喜欢剧中情侣组合的粉丝）。可惜两人最终以悲剧收场，引来大批剧迷抱怨连连。《爱》导演于是让两人在2020年再续前缘，让他们一同主演青春浪漫剧《以你的心诠释我的爱》（I Told Sunset About You）。

《以》在泰国的Line TV播出后得到热烈反响，随后也在日本、台湾和菲律宾多个城市播出，在世界各地引起超高讨论度，每推出新的一集，相关词条就会登上X的热趋榜。剧迷大赞两人细腻地刻画了青年之间青涩懵懂的爱情，也将该剧誉为腐剧（BL剧）的“天花板”。

剧集在多个国家横扫各大奖项，身为男主的Billkin在“第12届泰国皇家戏剧奖”拿下“最佳男主角”奖项，也在“亚洲明星盛典”获得“亚洲名人（演员）奖”，还在微博“2020电视剧大赏”以308万票数在“人气海外剧星”榜单成为亚军。

《以》完播后热度持续发酵，后劲十足。第二季于2021年推出，反响同样热烈，并在“第13届泰国皇家戏剧奖”横扫多个奖项，Billkin更凭借此剧再度捧走“最佳男主角”奖。

唱红影视OST

自2022年起，Billkin在多个城市举办粉丝见面会与演唱会，粉丝反响热烈，门票往往供不应求。（取自Billkin IG）

在以出色演技圈粉的同时，Billkin也唱红了多部剧集的OST（原声带），其中《爱》的插曲“You are my everything”和《以》的主题曲“Skyline”分别在YouTube上累积了2550万与6862万的观看次数。他也从2021年开始推出单曲与专辑，凭借充满磁性与感情的声线再度圈了一波粉，目前在Spotify上的每月听众数量高达124万。

这几年人气直升的他，已在世界各地举办过好几次见面会。他于2023年11月4日至5日，在泰国曼谷举办了首两场个人演唱会“BILLKIN TEMPO TOUR”，掀起了泰国粉丝与外国粉丝的抢票战，门票开卖不久便售罄，引来各地粉丝的哀嚎。

这场演出很快走出泰国，从今年3月开始，陆续抵达福州、湖州、香港与澳门，门票几乎场场售罄，可见Billkin在多个地区的超高人气。

出演“金孙”红上加红

《金孙暴富攻略》的面世，让Billkin（右）一跃成为三栖明星。（取自嘉华影院IG）

2024年4月，Billkin主演的第一部电影《金孙暴富攻略》面世，让本就处于事业上升期的他红上加红。

4月4日，《金孙》在泰国首映，首日票房达2100万泰铢（约77万新币），并连续四周蝉联票房冠军，成为泰国今年上半年最卖座的电影。电影5月15日在印度尼西亚上映，在九天内打破纪录，成为印度尼西亚史上最卖座的泰语片。它在马来西亚也卖出佳绩，自5月30日上映的10天内，票房已达840万令吉（约240万新元）。

电影同天于新加坡公映，票房在上映11天后达177万新元，成为本地有史以来票房最高的泰国片，6月6日至9日的票房甚至以75万新元的差距，打败梁智强的《小孩不笨3》。

讲述祖孙情的《金孙》温馨感人，剧情催泪，在TikTok掀起“跟风哭”的热潮，吸引观众涌入戏院，将自己痛哭流涕的视频上传至Tiktok。目前Tiktok上已有至少1万3000个相关视频，相信会持续带动观影人潮。

除了在影视歌三栖交出亮眼成绩单，Billkin在时尚界的发展也备受看好。他自2021年开始出席Gucci在泰国举行的多项重要活动，并于今年6月成为Gucci第三位泰国品牌大使，他将在6月17日参加米兰时装周。

相信手握多部代表作与时尚资源的他，未来发展值得期待。

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