结合昆虫学与刑侦元素 中泰悬疑剧创新但牵强

破茧2

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中国大陆演员张耀、楚月以及台湾出生的中泰混血演员徐志贤（Bie）主演的悬疑剧《破茧2》，5月21日于优酷上线。此剧是优酷白夜剧场继《微暗之火》和《新生》之后的第三部剧集，白夜剧场是优酷推出的悬疑剧剧场。

2020年的《破茧》是一部昆虫刑侦题材剧，以“虫”为探，以“奇”为引，融合悬疑和推理等元素。李京东执导与编剧的《破茧2》延续上一季的概念，男女主角张耀和楚月均为第一季主角，两人时隔约四年再度搭档，角色和CP情缘不变。新加入《破茧2》的演员则包括徐志贤、王冠逸和高卿尘等。

有别于上一季，26集《破茧2》拉队泰国拍摄，故事讲述昆虫学家谭景天（张耀饰）和法医女友金灵（楚月饰）分别前往泰国参加交流学习，因一起红灯街区女尸案与泰国警长瓦拉里洛（徐志贤饰）结识，三人开始联手屡破奇案。

《破茧2》由几个单元组成，包括契约杀人案、胡蜂诱杀案、红绿色盲蜂杀案、山村蝴蝶诅咒案、连环杀人焚尸案等。几人在侦破一起连环杀人案时，发现金灵已经成为下一个目标，他们必须在危机四伏间揭开层层迷雾。

《破茧2》男女主角张耀（左）和楚月均为第一季主角，两人时隔约四年再度搭档。（取自《破茧》官微）

穿插太多不必要情节

开篇背景设定为泰国，红灯街区的旅馆发生一起命案。泰国警长瓦拉里洛和法医金灵赶到现场，看到一名性工作者砂楚（泰国演员Tang饰）裸趴在床上，背部疑似被刀割得累累伤痕。警方之前赶到时，砂楚已无生命迹象，经法医解剖证实死因是窒息而亡。

金灵在案发现场撞见男友谭景天，原来谭景天抵泰后在机场上了一辆德士，途中印度司机乔普拉（西班牙演员Lewis饰）接了一通电话便直奔案发现场。司机下车后不见踪影，谭景天想打开车后箱取行李不果，于是走进旅馆找司机。此时司机已经报警称发现女尸，警方接报赶到现场。

以下含剧透。兜兜转转，原来凶手是印度司机乔普拉，他发现砂楚的男友是前警员派吞（泰国演员天力饰），派吞先前为了替妻子筹集医药费而走私昆虫，当中包括价值不菲的印度国蝶标本，被乔普拉发现，试图从派吞手上取回标本。乔普拉会找上砂楚，是因为知道丧妻的派吞与砂楚关系亲密，想从她身上打听派吞的下落，过程中却错手勒死砂楚。

在第一个单元中，泰国演员天力（左）和西班牙演员Lewis分饰演前警员派吞、印度德士司机乔普拉。（取自破茧官微）

第一个单元用了三集篇幅破案，故事节奏不慢，不过穿插了很多不必要的情节。像警方发现女死者时，镜头一度转拍房内挂在墙上的皮具和手铐，似乎是为了增加悬疑感或引导观众往另一个方向思考，不过这样的操作适得其反，导致叙述有些累赘。

此外，有的情节稍嫌牵强。像印度司机乔普拉被关在牢房，竟然能凭软骨功自由进出，爬到隔壁牢房与被关起来的派吞摊牌。

当然，张耀饰演的昆虫学家谭景天也有用武之地，一眼认出印度司机的项链吊坠是罕有的绡眼蝶标本，后来发现派吞设下的刺客毛虫陷阱。

配音让观众出戏

作为中泰合作拍摄剧，《破茧2》算是不错的尝试，但有待克服的难题不少。

王冠逸饰演法医马里奥，前三集主要与楚月有对手戏。（取自破茧官微）

剧集将昆虫学、悬疑与刑侦元素相结合的想法新颖，不过为了贴合元素太过“用力”，反而显得过于牵强。

这部剧有中文和泰语配音两个版本，在泰语版，无论是张耀、楚月或徐志贤应该都是原声演出，但王冠逸饰演的法医马里奥配上了泰语，台词跟嘴型对不上，多少会令观众出戏。至于中文版，王冠逸原声演出，但徐志贤和其他泰国演员讲泰语时，是配音，同样有嘴型对不上的问题。