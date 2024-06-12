出境事务所

Eazie TV·客家电视 晚上10.00

主演：吴慷仁、黄姵嘉、林雨宣、郭鑫、邱德洋。在台湾，平均每4分钟就有人离开亲友，出境往另一个国度。故事以殡葬业为题材，用亦庄亦谐的风格探讨死亡议题，讲述一群处理我们亲友出境事务的工作者，在看尽生死之后，如何面对自己的人生课题。以客语和华语播出，附中文字幕。

兵马俑揭秘 Mysteries of the Terracotta Warriors

Netflix 12日上线

纪录片《兵马俑揭秘》探索秦始皇的陵墓。（取自Netflix）

50年前，多达8000尊兵马俑出土，数量令人叹为观止。时隔半世纪，这个独一无二的考古遗址还有什么秘密尚未揭晓？这部纪录长片由《塞加拉陵墓揭秘》的团队打造，探索了秦始皇非凡的陵墓。

糖朝冠冕2

8频道 晚上8.00

本周组合赛，限时3小时，每组两双手，除了要将椰子融入样式多变的甜点，还要按照各自主题创造风格独特的椰子甜点桌。就在众人对于淘汰名单感到意外之时，主持人传来令人更加惊讶的消息……

我世代：三十而立

U频道 晚上9.00

马来西亚著名鼓团“手集团”创办人吴圣雄，带你来到服装设计师郭温涵的设计世界，一起了解艺术工作者的坚持。两代人对艺术教育和艺术推广有着不同的观点与想法，他们会擦出什么样的火花？

芳心荡漾

Hub都会台（星和Ch825） 晚上10.00

秦岚在《芳心荡漾》饰演离婚的室内设计师。（互联网）

主演：秦岚、蓝盈莹、郑和惠子、王冠逸。讲述离婚的室内设计师张帆（秦岚饰），正经历感情七年之痒的金牌保险销售员潘晓晨（蓝盈莹饰），和从未经历过恋爱的宠物博主罗潇潇（郑合惠子饰），三个年龄不同，性格迥异的女主角, 在背叛、欺骗、陷阱面前，勇敢应战，努力追爱，用真诚和坚持突破了生活的瓶颈，遇见更好的自己。