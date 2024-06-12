娱乐吃瓜：单依纯 陈楚生 重新演绎张玉华歌曲《原谅》

单依纯在《天赐的声音》挑战新加坡“年代感”歌曲，陈楚生不怕被质疑。

中国音乐竞技综艺节目《天赐的声音》今年来到第五季，本季常驻嘉宾单依纯和陈楚生抽空接受《联合早报》视频专访，分享参演节目的舞台心得（点击视频看两人为何享受舞台）。

今年23岁的单依纯年少有为，19岁时便获得《2020中国好声音》总冠军，翻唱《永不失联的爱》曾获得网络高热度。她发布个人单曲的同时，也多次为影视作品献唱主题曲，稳定细腻的唱功获得许多歌迷的喜爱。

和陈楚生合作记忆深刻

在节目的第五期，单依纯和陈楚生演绎新加坡歌手张玉华的代表曲《原谅》，两人将原曲进行改编后，在现场还做了不少调整，让她记忆深刻。她说：“比如和声，分词的部分，我们现场调整了很多。因为我们希望不打破这首歌的情绪，以沉浸和好听为主。”

单依纯在节目第五期演绎新加坡歌手张玉华的代表曲《原谅》。（取自单依纯工作室微博）

《原谅》发行于2009年，对2001年出生的单依纯算是有年代感的歌曲，但她依旧喜欢这首歌曲：“这首歌表达了时间可以稀释一切，所以我喜欢这首歌。有些歌词也给我带来了力量。”

这也是单依纯首次和陈楚生合作，两人虽曾碰过面，却还未有机会合作，单依纯很开心两人终于有机会同台共唱：“我觉得楚生哥是一个追求细节的人，彩排时候听他唱歌，感觉他真的有一遍遍去听demo，去练习，每个点都抓得很精准。他本身就唱得细腻，对细节很有要求。他的性格很温和，无论唱歌还是说话。”

除了和陈楚生合作，单依纯在节目也和其他前辈表演，让身为新生代歌手的她雀跃不已：“来《天赐》也认识了很多优秀的音乐人。能跟楚生哥一起唱我很喜欢的歌，还跟陶喆老师一起合作，呈现好听的歌曲给大家，看到很多优秀的舞台，跟大家一起分享音乐是很开心的事情。”

为增趣味改写歌词被质疑

同样从歌唱比赛出身的陈楚生，2003年曾获得湖南卫视举办的全国PUB歌手大赛冠军崭露头角，2007年则参加湖南卫视《快乐男声》获得全国总冠军而正式出道。

入行17年的陈楚生曾参加不少音乐节目，被问是否觉得翻唱有难度，他坦言：“我觉得挑战在于能不能给人新的感觉，或唱出自己的感觉，这很重要。我自己的作品大部分都是创作，是一个从无到有的过程，但会更知道我想表达的东西。但对于翻唱来说，更重要的是怎么去理解、解读作品，再二次表达它。”

陈楚生参加过不少音乐节目，他坦言翻唱的挑战在于能不能给人新的感觉。（取自陈楚生工作室微博）

在节目第六期中，曾有鉴音团老师不认可陈楚生和王赫野对原曲的改编。两人合作摇滚风歌曲《不如回家喝自来水》，原唱是一位音乐素人刘烨溦。原编曲中出现三段同样的歌词，为了不让歌曲乏味，陈楚生自告奋勇，以自身经历为灵感带入歌曲创作新词。

但鉴音团老师认为新词改编和原唱所想表达的含义不同，对此，陈楚生坚定自己的立场：“我觉得本来我就跟他（指原唱）不一样，我没有要追求一样。翻唱就是保留好的东西，但如果完全一样，那就没必要翻唱。”

他自认不可能再回到素人时期，而且每个人对音乐的理解都不一样，他说：“在这么短的时间内，我没办法保证每个人都喜欢。你做的每个选择都可能会被评论，但如果我们没有勇气加入自己的想法，那就干脆不要翻唱好了。”

陈楚生最大挑战是时间

在音乐节目中，参演嘉宾需要在短暂的时间中准备全新的舞台，陈楚生认为最大的挑战是时间：“在有限的时间做出让双方都满意的作品，最重要的其实是沟通和学歌，尽可能找到大家都想唱的歌。过程中有取舍，有好也有坏。因为时间的压力在，十天可能要准备两三首歌曲，同时还有其他工作，我觉得需要平衡吧。”

被问在《天赐》中记忆最深刻的舞台时，陈楚生说：“跟徐佳莹合作的《身骑白马》，唱完后有酣畅淋漓的感觉，所以印象还蛮深刻的。”

《天赐的声音5》节目由量力传媒独家发行，每个星期日晚上8时于e乐（新电信电视11/501频道）播出。CAST Chinese Plus订户也可透过手机应用收看。

更多娱乐吃瓜内容，请浏览专页。