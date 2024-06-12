回无线拍戏再当“黑老大” 吴岱融救收视？

6月底回无线拍戏当“黑老大”救收视？演技派男星吴岱融戏言：“刘德华回无线才是救收视！”

谈笑风生的吴岱融星期二（6月11日）下午应长信传媒年代剧《狮城山海》接受《新明日报》访问，拍完《狮》剧之后，吴岱融紧接着6月底回无线拍新剧，会去佛山拍摄，他大略说演一个黑老大，拍到7月底，之后8月初又飞澳门珠海拍电影，再演黑老大，算一算，他入行40年，黑老大至少演过10次以上。

无线需要福将挽救低迷收视，吴岱融前作《隐门》成功征服大众视线，让观众的视觉跟着他打转，所以此趟回巢是救收视去吗？记者打趣吴岱融。

“救收视？哈哈，我不至于啦，如果刘德华回去就是救收视！”

吴岱融谦言自己能吸睛，角色也很重要。“只要剧情能吸引人，观众就会看下去，像《黑暗荣耀之继承者》，内容被指很狗血，但很吸引观众啊。”不过，当记者进一步问吴岱融，《黑》剧被批虎头蛇尾（烂尾）喔，他闻言则笑笑，无意再多说。

说到《狮城山海》，吴岱融演的是一个堂主，他表示，以四五十年代新马华人帮派为故事主干的电视剧不多，题材已非常有吸引力，他所演绎的角色平时看来收敛，实则狼子野心，意图篡位当老大。

与吴岱融在《狮》有对手戏的男星有巍子、郑斌辉、许绍雄、程东，吴启华等，他笑说，与吴启华认识多年，居然是首次有对手戏，记者跟他提起吴启华被赞冻龄，年轻时也是美男子的吴岱融，觉得启华冻龄吗？

“我告诉你，吴启华晚上一定打开雪柜睡觉。”说到“冻”龄，吴岱融妙语如珠，他补充说：“其实我更在乎的是演出，但身为艺人如果样子可以保持当然更好，因为人真的会老的。”他认为，若将自己照顾好，可以一辈子当演员。

“我不能说自己完全没保养，我会做做运动，涂涂珍珠膏，哈哈，也会的。”他笑说。

难忘拍《狮城》烈日下暴晒

问起拍《狮城》最难忘的事，吴岱融透露其一是他“千刀万剐”惨死收场，很难忘，另一场则是跟一票资深演员到坟地，吴启华找上门滋事的群戏，“当天的天气热得要命，从早上开始拍到傍晚，暴晒多个小时，合演对手戏的，虽然都是有年纪的人，但我不是最年长那个，前辈都在阳光下暴晒，我没理由闪躲。”问他可有涂防晒，吴岱融直言没有。

热爱演戏的吴岱融，演戏每每如“上身”，与角色合为一体，他笑说“你真懂我”，但坦言有时因角色情绪激动，必须绷紧肌肉演绎，重拍几次过后，肌肉出现疲惫酸痛，若有手动按摩器松松筋骨就好。