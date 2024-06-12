“很帅很酷” 黄靖伦曾想当足球员

驰骋球场，很帅很酷，本地歌手黄靖伦曾经想当足球员。

旅居台湾的黄靖伦昨天在《联合早报》影艺版的专栏以《家乡足球梦》为名，书写了对于本地足球发展的看法，字里行间让人看出他是个超级足球迷。此外，文中他也透露小时候想当足球员。

根据这篇文章，记者联络上人在台北的黄靖伦，和他大谈足球经！

原来黄靖伦从小就爱看足球，也经常和同学一起踢球，他说：“那时候，我们除了踢球之外，也喜欢看球赛，大家心中都有喜欢的球队。”

黄靖伦接着说：“每次看到球员在球场上驰骋时，觉得他们都很酷很帅，所以就想长大后也要像他们一样当个足球员。”

他说可惜的是自己的体力和球技太差而无法梦想成真。

不过，这没有阻止他对足球的热爱，他说这些年来他都还在看足球赛，尤其英超联赛，最喜欢的球队是利物浦。

记者问他是否有最喜欢的球员？

“以前我喜欢麦克马纳曼（Steve McManaman），后来是杰勒德（Steven Gerrard），不过，现在没有特定喜欢的球员，主要是支持利物浦。”

除了英超联赛之外，黄靖伦也看世界杯，更曾经支持本地的超级联赛和国家队，他如数家珍：“新加坡超级联赛刚开始时有12支球队，我最喜欢丹戎巴葛球队，也叫Jaguar，后来为了更专注于利物浦球队，就没有再支持。”

但是，黄靖伦仍支持本地国家队，他告诉记者1993年到1995年新加坡队是蛮强的，曾经赢过大马金杯等，“那时候球队有范迪阿末、林东海、阿峇士（Abbas Saad）和守门员李顺才等。”

黄靖伦侃侃而谈足球，那是否有过难忘的追球经验？

“有呀！熬夜看球是必然的，最难忘的是，2005年欧洲冠军联赛（UEFA Champion League）大决赛利物浦对AC米兰，当时是在本地时间凌晨举行，我在军营和同袍一起看。利物浦开始是三球落后，本来想肯定输了，要关电视不看，因为隔天凌晨5时得起来跑步，可是没想到在短短六分钟追平，后来还加时，结果利物浦得到了冠军。”

不太鼓励儿子当职业足球员

近年来，黄靖伦只追看英超联赛，其他球赛很少看，“因为工作忙碌，加上有了小孩，即使现在要去看，也要向老婆‘请假’，让她照顾小孩，我才可以去酒吧看球，在家里也很难，怕干扰他们。”

那还会踢球吗？

“已经很少，八九年前脚受伤，几乎没有踢了！”

问他会是否会鼓励儿子踢球吗？

“会呀，踢球可以流汗，是很好的运动。”

至于当职业球员，黄靖伦说：“要看天分。不过，亚洲男孩要当职业足球员蛮难的，体格上有差，也没有那个环境，所以不会特别支持他当职业球员。”