华语乐坛第一人 张信哲迪拜开唱

（综合讯）台湾歌手张信哲6月9日在迪拜开唱，成为第一名在迪拜举办个人大型演唱会的华语歌手。

据台湾媒体报道，其实张信哲早在今年2月就要开唱，但却碰到迪拜罕见的百年大雨袭击。他回想当时大雨，把原本的户外场地毁了，“地下都是沙，迪拜没有（好的）排水系统，那一次还因为我们的器材，导致好几栋大楼，停水跟停电。”

张信哲在演唱会庆功时谈到，“我知道很多歌手都在谈（来迪拜唱），我确定可以唱后，大家对这边越来越有兴趣，我知道很多歌手接触，很怕被别人捷足先登”。他此次的迪拜开唱佳评如潮，但却只唱一场。

张信哲坦言，现在开演唱会，冲多少场次已不是重点，除非是指标性场地，不然都是开一场就好。但有时候他会顾虑到主办方的收入问题加开，否则能不加场就不加场，好让嗓音保持最佳状态。张信哲也说，目前这样的场次频率已是极限，“不要再多，因为演唱会是长期，所以我就是确保我要有充分的休息。”

由于他下一场要前往高海拔的西宁开唱，更笑说之前在西宁演唱会上吸氧的薛之谦还好心“警告”他，不要在演唱会上乱动、暴冲，以免像自己一样。

至于接下来将挑战两场北京鸟巢共20万人的演唱会，张信哲笑说自己真的很意外，“本来想说那么大的场地可能要慢慢卖，而且我的歌迷以往的印象当中就是老先生老太太们，不会抢票，不会用电脑，大陆现在买票都要实名制，所以他们就可以分析是哪些人来看，发现有很多年轻人。”