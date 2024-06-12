马国印籍华语歌手莫翰骤逝 曾到港台发展无缘与费玉清合唱

（吉隆坡讯）马来西亚印籍华语歌手莫翰6月11日因脑缺氧骤逝，终年64岁。

莫翰出生于霹雳州，除了歌手的身份，他也擅长填词和作曲，同时也是一名教师、相声演员。莫翰自小接受华文教育熏陶的莫翰，精通印度语、马来语、华语、广东话、客家话、福建话等多种语言。

莫翰踏入歌坛的过程是在一次的歌唱比赛上，“那是我第一次上台演唱，歌名是《陪我去买菜》。13岁那年，我偷偷向朋友借了16.50令吉买了二手吉他，看到我自弹自唱父亲很不高兴，把我的吉他弄坏，他觉得玩吉他、唱歌是不健康的，应该好好读书以后才会有出路。但因为太爱唱歌，我参加了歌唱比赛，那一年的冠军是戚舜琴。”

1983年，莫翰在怡保驻唱，唱片公司大联机构曾经找他约谈，但他却希望能加入丽风机构，当年丽风旗下歌手有李逸、邱清云等，在华语歌坛都是响当当的大歌星，邱清云还曾教导莫翰唱客家歌曲。

他说：“1987年我在新加坡演唱时，有唱片公司开条件带我到台湾发展、演唱两首创作，还会与费玉清合唱。签了2年合约，但拿到歌曲时却发现全都是老歌，后来又说不会和费玉清合唱，一直拖到合约满了，也没有录成。1989年，李茂山在新山的银座酒廊为新专辑宣传，我在酒廊当嘉宾，瑞华唱片陈老板也找我签约，第一张专辑是由台湾制作人林琼珑制作的《为什么此刻还在想，还在疯狂》。”

他后来出了一张中国民谣专辑《风土民情》，收录的歌曲对年长一辈的听众来讲都是耳熟能详，如《康定情歌》《虹彩妹妹》《一根扁担》等。

娶华裔老婆遭双方父母反对

莫翰后来娶了华裔老婆，不过这门亲事曾遭到双方父母的反对，莫翰忆述：“父亲开始时激烈反对，还好母亲和家人都支持我，直到我父亲也妥协了；女方的父亲同样反对，他坚持不出席我们的婚礼。我和岳父有一阵子没有交谈，后来朋友告诉我，岳父时常在他们面前称赞我这个女婿呢，哈哈！”

莫翰有一段时间在马国歌坛销声匿迹，原来当年他去了香港发展，“1998年我在丽星邮轮做脱口秀，一天一场，每一趟过去都唱半年至九个月。我发现很多会唱歌的歌手说话技巧不是很好，会说话的也未必会唱歌，所以，我就做个人脱口秀，说说唱唱，很受欢迎，在香港上很多电视节目。”

直到2012年，莫翰的太太身体出现状况，为了全力照顾老婆没有再续约，开始转换跑道做贸易小买卖。2017年太太癌逝后，他再度回归尝试参与演戏，也常受到邀约，但始终兴趣不大，很多表演工作都婉拒了。