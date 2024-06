美国不平等的根源

Origin(NC16)

娱乐性★★★☆/艺术性★★★

故事:得奖作家伊莎贝尔(Aunjanue Ellis-Taylor,安洁纽·艾莉丝饰)相继失去丈夫与母亲后,把精力投入在探究一名未持械黑人少年特雷沃恩·马丁(Trayvon Martin)遭枪杀案件背后真相,原来深根于世界不同社会的不平等与不公正,并著写“Caste: The Origins of Our Discontents”(《种姓制度:我们不满的根源》)一书。

短评:这部传记电影由美国非裔女导演Ava DuVernay(艾娃玛莉杜韦奈)执导,故事改编自首位获得普利策奖的非裔美国作家Isabel Wilkerson(伊莎贝尔·威尔克森)的畅销书籍《种姓制度:我们不满的根源》。这本书通过美国的种族主义、德国的纳粹大屠杀,以及印度的种姓制度,阐释伪装成种族歧视的社会分化和所导致的问题。

凭什么你上等他低贱?人权明明应该平等,偏偏人心都有两把尺,待人处事才会有偏差。这个不公平的双重标准从何而来?

电影的主张是,利用自卑感压迫他人的“主宰者心理”,国籍和种族等歧视仅是掩人耳目的借口。换言之,社会弊病一直被误诊,根本没有对症下药,悲剧才会一再发生。说到底,都是人在作怪。

《美国不平等的根源》改编自畅销书籍《种姓制度:我们不满的根源》。(邵氏机构提供)

电影融入美国、德国和印度的三段历史,巧妙地透过当事人第一人称叙事,为悲恸的历史调入几分人情味。虽然笼罩在悲恸之中,却也通过电影中人物的故事增加代入感,减少“纪录片味道”。

看完电影的第一感觉是震撼——这是久违的观影情绪,当下跟错过试片的同事大推是一部好电影。好,不是因为它完美,而是因为它探究的议题虽然深奥但切身,呈现的历史与你我有距离但故事引人入胜;不卖弄煽情,却叫人心痛。英语对白,附中英文字幕。

蜘蛛惊

Sting(NC16)

娱乐性★★★/艺术性★

故事:纽约寒夜,一个神秘的卵体从天而降,穿破一栋旧楼的玻璃窗,孵化成一只小蜘蛛。叛逆的12岁少女夏洛(Alyla Browne,艾莉拉·布朗饰)发现后把它当宠物养,想不到却为整栋楼惹来杀身之祸。

《蜘蛛惊》讲述一个女孩所养的蜘蛛变种成杀人怪物的故事。(邵氏机构提供)

短评:兼任编剧的澳大利亚导演Kiah Roache-Turner(凯亚·罗奇特纳)说,他有极严重的蜘蛛恐惧症,只要看到蜘蛛,就无法呼吸,像恐慌症发作。他认为以自己最大的恐惧作为题材,才能拍出最佳故事。

电影舍弃CGI技术,由凭《魔戒三部曲》和《金刚》五次获得奥斯卡奖的新西兰创意总监Richard Taylor带领的团队,设计并利用3D打印技术打造片中巨大嗜血的变种黑蜘蛛。

《蜘蛛惊》也刻画破裂家庭如何重拾温暖。(邵氏机构提供)

习惯了好莱坞怪物科幻片的标准方程式,或许会觉得此片节奏偏慢,故事衔接突兀。电影将怪物冷血猎人的情节与一个破裂家庭重拾温暖的故事连接,恐怖指数不高,但蜘蛛毕竟在日常可见,所以还是让人发毛。英语对白,不附字幕。

本周上映的还有引领印度尼西亚恐怖片的名导Sidharta Tata的猛鬼片“Malam Pencabut Nyawa”(夺命梦魇)。