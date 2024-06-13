美国不平等的根源

Origin（NC16）

娱乐性★★★☆／艺术性★★★

故事：得奖作家伊莎贝尔（Aunjanue Ellis-Taylor，安洁纽·艾莉丝饰）相继失去丈夫与母亲后，把精力投入在探究一名未持械黑人少年特雷沃恩·马丁（Trayvon Martin）遭枪杀案件背后真相，原来深根于世界不同社会的不平等与不公正，并著写“Caste: The Origins of Our Discontents”（《种姓制度：我们不满的根源》）一书。

短评：这部传记电影由美国非裔女导演Ava DuVernay（艾娃玛莉杜韦奈）执导，故事改编自首位获得普利策奖的非裔美国作家Isabel Wilkerson（伊莎贝尔·威尔克森）的畅销书籍《种姓制度：我们不满的根源》。这本书通过美国的种族主义、德国的纳粹大屠杀，以及印度的种姓制度，阐释伪装成种族歧视的社会分化和所导致的问题。

凭什么你上等他低贱？人权明明应该平等，偏偏人心都有两把尺，待人处事才会有偏差。这个不公平的双重标准从何而来？

电影的主张是，利用自卑感压迫他人的“主宰者心理”，国籍和种族等歧视仅是掩人耳目的借口。换言之，社会弊病一直被误诊，根本没有对症下药，悲剧才会一再发生。说到底，都是人在作怪。

《美国不平等的根源》改编自畅销书籍《种姓制度：我们不满的根源》。（邵氏机构提供）

电影融入美国、德国和印度的三段历史，巧妙地透过当事人第一人称叙事，为悲恸的历史调入几分人情味。虽然笼罩在悲恸之中，却也通过电影中人物的故事增加代入感，减少“纪录片味道”。

看完电影的第一感觉是震撼——这是久违的观影情绪，当下跟错过试片的同事大推是一部好电影。好，不是因为它完美，而是因为它探究的议题虽然深奥但切身，呈现的历史与你我有距离但故事引人入胜；不卖弄煽情，却叫人心痛。英语对白，附中英文字幕。

蜘蛛惊

Sting（NC16）

娱乐性★★★／艺术性★

故事：纽约寒夜，一个神秘的卵体从天而降，穿破一栋旧楼的玻璃窗，孵化成一只小蜘蛛。叛逆的12岁少女夏洛（Alyla Browne，艾莉拉·布朗饰）发现后把它当宠物养，想不到却为整栋楼惹来杀身之祸。

《蜘蛛惊》讲述一个女孩所养的蜘蛛变种成杀人怪物的故事。（邵氏机构提供）

短评：兼任编剧的澳大利亚导演Kiah Roache-Turner（凯亚·罗奇特纳）说，他有极严重的蜘蛛恐惧症，只要看到蜘蛛，就无法呼吸，像恐慌症发作。他认为以自己最大的恐惧作为题材，才能拍出最佳故事。

电影舍弃CGI技术，由凭《魔戒三部曲》和《金刚》五次获得奥斯卡奖的新西兰创意总监Richard Taylor带领的团队，设计并利用3D打印技术打造片中巨大嗜血的变种黑蜘蛛。

《蜘蛛惊》也刻画破裂家庭如何重拾温暖。（邵氏机构提供）

习惯了好莱坞怪物科幻片的标准方程式，或许会觉得此片节奏偏慢，故事衔接突兀。电影将怪物冷血猎人的情节与一个破裂家庭重拾温暖的故事连接，恐怖指数不高，但蜘蛛毕竟在日常可见，所以还是让人发毛。英语对白，不附字幕。

本周上映的还有引领印度尼西亚恐怖片的名导Sidharta Tata的猛鬼片“Malam Pencabut Nyawa”（夺命梦魇）。