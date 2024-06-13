《青春有你2》24岁选手未婚先孕 曝孩子生父是富二代网红

（综合讯）曾参加《青春有你2》的中国网红黄一鸣去年未婚生女，她8日醉呛中国前首富王健林的36岁独子——网红王思聪不负责任，引来外界揣测孩子生父的身份。她11日再度现身，在社媒斩钉截铁证实：“孩子是王思聪的，百分百无庸置疑。”

24岁的黄一鸣去年6月突然宣布生女，并说知道自己怀孕时，已经和男方分手。男方希望她堕胎，但因医生说她是非常难以怀孕的体质，她经过深思熟虑后，决定生下宝宝。她曾透露孩子生父长得帅、有钱、基因好，并说：“如果你知道孩子爸爸是谁，你可能会觉得我命好。”近日她因想让男方看孩子却被对方封锁，愤而在酒后点名王思聪“我太恨你了”、“不负责任的男人”。

黄一鸣在抖音全盘托出：“孩子是王思聪的，百分百无庸置疑，其次我并不是带球跑，所有的一切我有清晰的证据，并且我为我说的话负责。”她还说自己比大家都清楚，跟王思聪不会有结果，但自己这辈子可能只能拥有一个孩子，所以选择生下宝宝：“我不妄想做富太太，所以我从头到尾，我也没有拿他的一分钱，我养宝宝的钱，是我自己卖美瞳（彩色隐形眼镜）一分一毫挣来的。”

黄一鸣在社媒斩钉截铁证实孩子生父是中国富二代王思聪。（互联网）

她诉说自己每天试戴100到200片美瞳，以健康为代价，赚得比一般人多：“我自己卖货，自己赚钱，我不觉得有啥丢脸的，如果说你们觉得我想蹭王思聪的热度，那我生了孩子的第一刻开始，就会把这件事说出来，如果不是情绪崩溃，这件事情就会被我永远的埋在我心底，我没有必要等到一年过后，再去把这件事情翻出来说。”

她说孩子闪闪1岁多，并请大家相信她，单亲妈妈也可以让孩子幸福长大。