超能力家族对抗骗子 张基龙反被救赎陷爱河

虽然不是英雄

The Atypical Family

可在Netflix观看

拥有超能力的家族失去天赐的能力，在一名“骗子”闯入他们的生活后，却让他们的能力渐渐回归。

福氏一家天生就拥有超能力，但因为现代社会的症状而暂时失去能力。男主角福归拄（张基龙饰）本拥有回归过去的能力，需要回想幸福瞬间才能穿越，但因患上忧郁症而不再感受幸福。姐姐福动熙（秀贤饰）拥有飞翔的能力，却因为肥胖而飞不起来。妈妈福满鑫，也是家中的掌权人，拥有做梦预知未来的能力，却因为失眠症而无法做梦。

女主角都多海（千玗嬉饰）偶然救下福归拄，之后又成功让福满鑫入睡而获取她的信任，于是开始与福氏一家同住。殊不知，这一切巧合是在都多海和她家族的骗财计划之下。意想不到的是，福归拄爱上都多海，而得知福氏家族的超能力的都多海吓得想逃，但在了解福归拄后开始动摇，不想再欺骗福氏家族。

超能力题材剧情却新颖

超能力题材的韩剧不少，2023年就有《大力女子姜南顺》和爆红的《异能》，但这部的剧情设定却令人眼前一亮。超能力者因患上“现代病”失去能力，无法像超级英雄一样救人，故事尝试将现实社会和家庭的真实面貌融入科幻题材，让虚拟情节更接地气。

主人公福归拄更因为发现自己的幸福时刻总伴随他人的不幸，而他却无法触碰或改变过去的任何时刻而倍感愧疚。妻子因车祸丧命后，福归拄患上抑郁症。但在都多海出现后，福归拄发现自己的能力回来了，抑郁症也好了许多。他不仅能够回到过去和都多海的时光，还能触碰到她。这成为了他的希望和救赎的阳光，希望自己能够救都多海。

在都多海（左）出现后，福归拄发现自己的超能力回来了，抑郁症也好了许多。（取自JTBC Drama脸书）

作为张基龙退伍回归的首部作品，他挑战了比较沉重的角色，不仅需要扮演抑郁症患者，也要扮演一名不知如何爱女儿的单亲父亲。角色在情绪上的变化从发现能够重温幸福的喜悦，到发现自己的能力无法救人的绝望，以及遇见女主角后的希望，和尝试和女儿和解的部分，我认为张基龙演技确实有所进步。

福归拄和实力派演员千玗嬉的化学反应还不错，而且剧情在专注于感情线的同时，也不忘发展亲情线，让福归拄的人物刻画更饱满。

童星表现吸睛感人

比起主角的感情线，更让我捏一把汗的支线反而是福归拄女儿——福伊娜的感情线。奶奶以为她没有超能力而对她态度一般，爸爸则因抑郁症对她不闻不问。拥有读心术的福伊娜，深知人心可畏，性格变得沉默寡言，在班上如同隐形人。

12岁童星朴昭怡剧中拥有读心术，表现牵动人心。（取自JTBC Drama脸书）

童星朴昭怡年仅12岁，在剧中表现却牵动人心。缺爱的伊娜迫切地想要朋友，选择用读心术讨好女同学，而不是用在讨好喜欢的男孩身上。幸好在都多海的影响下，伊娜和爸爸终于解开矛盾，和解的剧情也很感人。她在更加自信后，和自己喜欢的男生成了好朋友，令不少观众感到开心。

除了朴昭怡的精彩表现，已进军好莱坞并拥有姣好身材的秀贤这次挑战胖子的角色，她在记者会透露每次化装都需要花上七八个小时，非常耗时。她所饰演的福动熙本来是万人迷模特，却因暴食症变胖，之后凭借努力终于瘦下，学会爱自己，同样皆大欢喜。

有着姣好身材的秀贤挑战胖子角色，需要花七八个小时化装。（取自JTBC Drama脸书）

剧集共12集，在上个周末迎来大结局，不少剧迷意犹未尽，也赞叹编剧“脑洞大开”，巧用时光穿越的剧情，让故事新颖又充满转折。