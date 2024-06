富都青年 Abang Adik

Netflix 14日上线

此片由金马影后李心洁监制,马来西亚导演王礼霖首次自编自导,带领观众窥探社会底层下苟延残喘的生存考验。男主角吴慷仁更凭电影登上金马影帝宝座。

剧情讲述一对无公民身份的兄弟,在混杂外劳聚居的富都老社区里努力生存。哥哥阿邦(吴慷仁饰)是聋哑人士,任劳任怨也认命,只求一份安定生活;弟弟阿迪(陈泽耀饰)则不甘向命运低头,从而违法贩卖假证件,一心只想赚到钱就和哥哥逃离这个厌恶的环境。社工佳恩热心协助追查两人原生父母和出生证明的资料,但她的好意却导致一场意外发生,也让兄弟俩陷入水深火热的命途。

状王之王(首播 )Justice Sung Begins

娱家戏剧台(星和Ch855) 晚上8.00

王浩信(左)与金刚在《状王之王》扮女人抛笑弹。(剧照/TVB)

TVB古装探案喜剧,由林子聪执导,张达明监制,王浩信、姚子羚、金刚等人主演,讲述状师宋世杰和一群志同道合的朋友组建一支惩恶扬善的小团队与恶人交锋,办理一系列冤案的故事。

边城好味 Lives In The Borderland

都会台(星和Ch825) 晚上10.30

节目从六个主题:守护、融合、风物、自然、团圆、希望为切入点,引领观众一同沿国境线行走,借由味道,人物故事线索,走近边境小城的蓬勃生活。

雨夜屠夫(首播) The Jars Murderer

Eazie TV·CI罪案侦缉频道 下午5.40

香港1980年代骇人的杀人案。一名德士司机接连杀害数名女子,不仅把尸体带回家中奸尸,更是个恋尸癖,他肢解受害人作标本,再把器官收藏起来。

与马努费德一起环游世界(首播) Around The World With Manu Feildel

Eazie TV·探索世界频道 晚上9.55

法裔澳大利亚厨师、餐馆老板马努费德的梦想是追随作家Jules Verne(儒勒凡尔纳)“80天环游世界”的脚步。因此他立下挑战,要用热爱美食的眼界来环游世界。他的第一站是伦敦。附中文字幕。