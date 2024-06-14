娱乐吃瓜：艺人写《我的爸爸》黄思恬父亲是巨人 张哲通是爸爸的“法拉利”

又到作文时间！之前母亲节，本地五位艺人写下以《我的妈妈》为题的感人文章，6月16日父亲节将至，黄思恬、张哲通、郑可为和莫小玲心目中的爸爸，又是怎样的一个人物？

《我的靠山爸爸》作者：黄思恬

我的爸爸是个温柔的巨人。身高180公分的他有着宽阔的肩膀和修长的腿。留着黑胡子加上性格内向的他，常常让人觉得不苟言笑又有距离感。但实际上，他是个既温暖又细心的family man（顾家男人）。

他话不多，但凡事都以行动来告诉我们他有多爱这个家。他会在我们起床前就准备好我们爱吃的早餐，会把家里打扫得干净整洁；怕妈妈辛苦，会帮她把衣服洗好，会替格格（黄家宠物狗）每一餐的肉菜准备妥当。这些日复一日的小东西容易让人忽略，但当我停下来仔细看，发现每个角落都是爸爸的爱。

常言道，大爱无言。我爸爸从未说过他爱我们。他的爱是默默无声的，像空气一般无形，却又必不可少。从小到大，我知道无论生活上遇到什么问题，爸爸总有办法帮我解决。他就好像一座大山一般的存在着，而有着这座靠山的我，有了无所不有的勇气，去闯荡与体验生活。跌倒了，受伤了，失败了，受委屈了，也都觉得不过如此，因为“我爸在呢，怕什么”。

我的爸爸是个非常简单的男人，知足常乐就是他的人生哲理。他不需要锦衣玉食的生活，只要三餐温饱，衣食无忧。他跟我说过，不觉得自己是个聪明的人，也不觉得自己是个有才华的人，他也没有先天良好的生活环境，但他是个非常努力的人。别人不肯做的他愿意做，别人嫌辛苦的他愿意捱，别人比他聪明他就付出双倍的努力。我爸爸今天所拥有的一切，或许在别人眼中微不足道，但我知道是他一步一脚印靠自己的努力换来的——这也是让我最骄傲的爸爸。

如今我长大了，虽然很多事情仍然在学习中，比如如何当一个更好的人，一个更称职的女儿，但我越来越可以体谅父母的心情，以及他们的辛苦。我想谢谢我的爸爸，让我在这个缤彩纷呈的大千世界里，永远记得初心与善良。我希望我也可以靠着自己的努力，活成自己想要的样子，做个让我爸骄傲的女儿。

对于爸爸，一切尽在不言中，只想简单的跟他说一句：“老爸，辛苦了。”

在这里也祝全天下伟大的爸爸，父亲节快乐！

黄爸爸是黄思恬最强大的后盾。他话不多，但凡事都透过行动来表达对家人的爱。（黄思恬提供）

《我的含蓄父亲》作者：张哲通

很多年前我认识了一个人，第一次看见他哭的时候，是他爸爸过世的时候，我也在丧礼上，之后这个人就一直把情绪收藏在心里。

他霸道专制，以为自己是皇上，所有人都得听他的，唯独对他两个女儿特别心软。

他还是个工作狂，我生日的时候，也没来帮我庆生，只来了个电话，轻声跟我说了“生日快乐”，害我的话筒瞬间沾了几滴泪水。

这个人“一毛不拔”，衣服来来去去就那几件，平生“买过最贵的东西”是他孩子的教育，经常跟人家吹牛说家里有三辆法拉利——因为他把孩子都送去新加坡念书。

不知道该说他含蓄，还是沉默寡言，赞美鼓励的话不太会说。儿子捧着引以为傲的A水准成绩单回来时，他只说了声“好”；参加儿子大学毕业典礼那天他穿得很好看，因为家里又有人戴方帽了，他一整天腼腆地微笑着。

当然“我爱你”他自然是不会说，取而代之的是“零用钱够不够”，“你怎么这么瘦，多吃点”，“上课学习怎么样了”。

你读到这里，也该知道了，这个人就是我爸爸。

想对他说：“爸，你别太操劳了，有空就多休息，带妈咪去环游世界。”

张哲通毕业时与父母合照，他说这是父亲穿得最帅气的一次。（张哲通提供）

《我的爸爸热爱旅游》作者：郑可为

我的爸爸是华乐老师，我从小听着他拉的二胡声中长大，也常去看他参与的华乐表演。

因为爸爸的熏陶，我从小就学拉二胡、小提琴以及弹钢琴，后来也参加学校的华乐团。可当我对流行音乐产生兴趣，父母却不太赞同我的志向，妈妈明讲她的隐忧，爸爸则任由我去尝试。

我在流行音乐事业上的突破是大三那年，在陶喆演唱会上担任和音，还随他到北京表演，爸妈当时都飞过去看，我知道自己得到了他们的认同。

爸爸向来以行动照顾我们，我小时候上下课都是他接送。他以前薪水不高，从不乱花钱，省吃俭用，可每年都带我们出国。家庭旅行现在很普遍，但在八九十年代其实不常见。

爸爸喜欢去主题乐园，我很小就有机会去美国迪士尼乐园，和他一起坐过山车，感觉很幸福。另一个印象深刻的记忆是某次旅行爸爸让我和树熊拍照。今年的6月学校假期，我带孩子们去黄金海岸度假，也让墨墨（长子）和树熊拍照，有一种延续他为我的童年带来欢乐的感觉。

趁爸妈还走得动，我希望有多点机会带着他们和孩子们三代旅行，制造更多美好的亲子回忆。

郑可为在父母的熏陶下学习音乐。（档案照）

《我的爸爸给我自由》作者：莫小玲

我爸爸曾是空军军官，但他对我却从来不会太严厉，在姐妹当中他也最宠爱我。小时候念书，他每天早上都会为我煮半生熟蛋，现在每次看到爸爸为他孙子们准备半生熟蛋，就会想起爸爸在我小时候如何照顾我。

从小到大，爸爸都给我很大的自由空间，虽从不打骂，但我们四姐妹在青春期并没变坏或特别叛逆，我觉得这跟爸爸爱的教育有很大关系。我记得进入娱乐圈之前曾当朝九晚五的上班族，有时下了班和同事朋友泡夜店，直到清晨才回家，碰到正好要出门的爸爸，但他从不曾叨念我。后来决定要当艺人，他也给我很多鼓励，“红星大奖”时还默默叫家人朋友投票支持我，就算没得奖他也会叫我不要伤心，安慰我说至少还有一份工作。他在军队人缘很好，连带他的同事都因为他而认识我。

记得一次，我们养的狗儿病逝，我和爸爸赶到兽医院，爸爸看到狗儿遗体，就说他要去外面，转身就走。我当时有点生气说他怎么那么无情？后来走出去才发现他在外面哭。狗儿走后，他说好不习惯，没“人”陪他看电视，偶尔也会流下眼泪。

爸爸今年84岁，行动比较迟缓，我还在头疼父亲节要带他去哪里吃饭，然后姐姐说了一句“爸爸跟我们吃饭，吃什么不重要，他更希望一家人聚在一起聊天看孙子。”

莫小玲（小图）的爸爸对女儿的宠爱无上限，也给予她很大的空间。（莫小玲提供、莫小玲IG）

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