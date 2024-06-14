挨批“不要用李玟洗白” 王力宏金曲奖致敬天后掀热议

（台北讯）第35届台湾金曲奖6月29日举行，主办方13日公布新的表演嘉宾时，表示王力宏将在典礼上致敬李玟。王力宏过去与前妻陷入私德纠纷，导致消息引起网民反弹。

有网民留言不该让“出轨艺人”致敬“被出轨的艺人”。另有网民说，大家并非不能接受王力宏复出，而是“不能用李玟洗白”。有人提出，由萧亚轩致敬好姐妹李玟较适合。

有网民持不同的意见，指出王力宏这几年努力在音乐上付出，工作跟私事是两回事。另有人提出，李玟与王力宏相识30年，后者以好友身份致敬没有不妥。

李玟二姐李思林：希望风波尽快平息

李玟的二姐李思林听闻争议后，13日晚上回应台湾媒体说：“在金曲典礼上能够有致敬Coco的环节，这是最重要、最感动的！谢谢大家这么爱Coco，非常期待当天的表演。”

网民吵不停，甚至要求换掉王力宏，李思林14日再次发声说：“其实问家人也不恰当，我们不方便代表制作单位回答大家的评语。真的去问制作单位吧！也希望这个风波尽快平息。”

此外，李玟官方歌迷会“CoCo Lee Fanclub Taiwan”14日早上在脸书发布声明说，虽然无缘让李玟得到一座金曲奖，但感谢制作单位特别规划了致敬李玟的环节。声明中写道：“亲爱的李玟离开我们已是事实，她的家人感谢所有给予温暖关怀的你们。我们心存感激的尊重金曲奖的安排……虽然很可惜，始终没有这个缘份让我们敬爱的CoCo荣获一座象征华语音乐荣誉殿堂的金曲奖，但还是非常感谢金曲35规划了致敬CoCo的内容。”

外界之前推测，李玟是不是有机会拿下本届金曲奖的特别贡献奖。然而，根据金曲奖规定，被推荐者“必须领有中华民国身分证之国民或依中华民国法令设立或立案之法人、民间团体或个人工作室为限”，然而李玟在香港出生，接着与家人移民美国旧金山，无法获得金曲奖特别贡献奖的提名。