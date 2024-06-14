蓝洁瑛墓碑变网红打卡位

（综合讯）网红为吸引眼球，增加视频点击率，怪招频出！除观光购物以外，近年不少中国大陆游客到香港的行程之一，便是拜访已故香港艺人安息之地。

继之前一名光头少年破坏Beyond成员黄家驹坟墓后，近日又有网民在小红书上传到蓝洁瑛灵位拜祭视频，但全程胡言乱语，画面引发争议，并惹怒所有网民！

TVB女星蓝洁瑛因美貌，生前有“靓绝五台山”之称，在1999年因情绪低落到医院精神科求诊，后来多次被媒体拍到流落街头照。蓝洁瑛于2006年被法庭颁令破产，当时也有艺人好友伸出援手。她在2018年被发现在寓所晕倒猝死，终年55岁。

蓝洁瑛生前信奉天主教，逝世后骨灰被安排放置于长沙湾天主教坟场，让粉丝可以去悼念偶像，近日也有名网红到蓝洁瑛灵位拍视频，献上鲜花并亲手清洁石碑。

不过，该网红却在录制视频中，向蓝洁瑛喊话：“你的一生太不值了”、“艺训班里你是最漂亮，但一生最坎坷”、“希望你能原谅那些令你痛苦、令你失望、伤害过你的男人”，相当莫名其妙。

“拜山网红”也到陈百强黄家驹坟前打卡

有网民翻查该小红书账号，发现除了蓝洁瑛外，也有多段陈百强、黄家驹等坟前打卡影片，还有访问拜祭歌迷，可谓名副其实的“拜山网红”。

有网民留言炮轰：“你叫瑛姐原谅伤害过她的人，她每晚会过来找你！”、“你说的那些话，你真的觉得是对已经故去的人的尊重和爱心？”、“你坟前献花，致一份哀思，但不应该在她的面前说那些话，基于此我有理由怀疑你是在消费她！”

其实，蓝洁瑛墓碑五年前也被骚扰，当时有人将用来摆放鲜花的白色小花瓶用作燃烧香烛，致蓝洁瑛的墓碑及附近墙身被熏黑。