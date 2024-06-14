首挑战英语脱口秀 林茜茜“体重当话题”

首次挑战英语脱口秀，林茜茜以自己的体重和身形为话题，“这就是我的特色。”

暌违3年，本地英语剧场“梦剧院”举办的众星脱口秀演出“Happy Ever Laughter”（HEL）将在6月20日到28日开演。届时将有12名新马喜剧演员，轮流走上首都剧院（Capitol Theatre）舞台大抛笑弹。门票现已公开发售。

演出也请来在今年《红星大奖》首度获得10大最受欢迎女艺人的林茜茜。茜茜接受《新明日报》访问时幽默地说，希望通过演出让大家知道自己是双语者，也很想做单人戏剧表演（Stand-up Comedy），但一直没有一个舞台可以让自己去展现，所以受邀时非常兴奋，很快就答应了表演。

茜茜本身也常看脱口秀，“我比较常看欧美国家的脱口秀，我觉得可以站在舞台上一枝独秀，表演一两个小时，真的非常棒。心里一直也希望有朝一日，我是否也可以开一个个人的脱口秀，站上专属自己的舞台。当然这个目标还很遥远，所以先从小做起，尝试这个15分钟的演出。”

想谈什么话题？林茜茜说：“我的话题永远都是以我的体重和身形为主，因为这就是我的特色，也是大家一眼就能看出来的特点。”

林茜茜觉得参加演出所面对的最大挑战是，要很流利地呈现15分钟的脱口秀，每一个字都要非常熟悉、处理好句子之间的停顿等，也要很自然地演出来。

目前正忙于拍摄新剧《巨舞霸》的林茜茜说，筹备的时间很紧凑，每天拍完戏、练好舞，就赶快练习脱口秀。至于如何炒热气氛，达到“笑”果，林茜茜表示没有特别去想这一点，只希望能顺利地把自己想说的在台上表达出来，并抓好节奏，那就心满意足了。

尺度方面，林茜茜觉得自己拿捏得还好，“因为我想要表达的，以及聊的话题都是老少咸宜的，不会太‘限制级’。我私底下也不擅长去聊一些比较大尺度的话题，所以整个表演会蛮舒服的，也不会造成任何困扰。”