同框日韩红星令人生羡 林夏薇婚礼装被批“不尊重新娘”

（综合讯）中国大陆女星Angelababy参加儿子学校活动的装扮引起争议，事隔一周，又有一名女星被批穿着失当。

香港女星林夏薇2015年与金融才俊莫赞生结婚。她日前陪同老公出席友人的婚礼，并在社交媒体平台分享当天的照片。林夏薇晒出与韩国男神李栋旭及日本男神佐藤健的合照。网民羡慕她与两个日、韩型男合照，但也有人把焦点放在林夏薇的衣着打扮上。

有网民指出，林夏薇穿了低胸白色连身裙出席婚宴，看起来比新娘的婚纱更性感，指责她失礼。

其中一名网民解释说，白色衣服在韩国婚礼是一大禁忌，“作为被邀请出席韩国人婚礼的宾客来讲，选服装可是一件十分谨慎的事情，在韩国，女生绝对不能穿白色衣服去参加婚礼。象征纯洁的白色是属于新娘的颜色，宾客们应避免穿该颜色的服饰。”女宾客穿白色出席韩国人的婚礼，会被认为是要抢新娘的风头。

其他网民留下“礼服选的超级不尊重新娘，又低胸又白色，真的是不要这样耶”、“我以为参加别人的婚礼不穿白色是全球常识”、“去参加婚礼前不用了解一下人家的文化吗”、“如果有人在我的婚礼穿这样，我会想，这是参加前男友婚礼的战服吗”等批评留言。

不过，也有人觉得不该乱下定论，指出“白色”可能是婚礼着装标准（dress code）；另有人认为，穿白色服装赴宴没问题，与其穿一身黑或红，穿白色更适合场合。