闹热打擂台（首播）

Eazie TV·客家电视 下午5.00

主持：罗时丰、吉那。客家电视台最长青音乐节目，制播达20年，是一个让客家传统山歌与流行歌曲得以传唱的舞台，也是孕育无数客家歌手的平台。以客家、华语播出，附中文字幕。

牛车来去

Eazie TV·民视第一台 晚上10.00

台湾乡土剧，主演：安心亚、蔡昌宪、米可白、杨子仪、杨烈、游安顺。在1943年日据时期尾声、台湾光复初期，台南贫农阿春为了丰收农作，改善家人生活，答应地主以借腹生子的代价为他们传宗接代，换取一头牛来耕作。阿春从此与这头牛打拼了30个年头，两家也就此交织纠结。

钱不够用3：全部够用

Netflix 15日上线

梁志强自导自演，主演包括程旭辉、李国煌、向云、杨惟杰、卢楷浚、林昀憓。剧情讲述从小玩到大的甘榜老友记阿辉、阿强和阿煌，各自面对家庭、生活和经济的压力以及和下一代的鸿沟。阿辉的儿子Roy认为传统饮食业没前途，不愿继承潮州粥店；阿强因疫情生意失败，成了私召车司机，儿子Ian却总想着一步登天；原本生活简单踏实的单亲爸爸阿煌，因债台高筑铤而走险捞偏门，却因金钱跟两个甘榜兄弟反目，甚至搞到父女翻脸，还差点闹出人命……

赏金猎人 Bounty Hunters

CM+（新电信Ch571） 晚上9.00

《赏金猎人》集结中港韩演员，包括锺汉良（前排左起）、唐嫣与李敏镐。（互联网）

韩国导演申太罗与中港合拍的动作喜剧片。讲述李敏镐饰演的李山与锺汉良饰演的Yo哥曾是国际刑警，因一次任务出差错而遭革职，两人搭档当私人保镖。在多家酒店发生爆炸案后，凌芯（唐嫣饰）、丝旺（吴千语饰）和宝宝（樊少皇饰）组成赏金三人组，并找李山与Yo哥携手缉捕罪犯，没料三人组却遭绑架，李山和阿Yo能否救出他们，逮住爆炸案幕后黑手？

刺客俱乐部 Assassin Club

HBO Go上线、HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上10.00

主演：Henry Golding、Noomi Rapace。讲述一名即将金盆洗手的精英杀手接到最后一个任务，没想到却是要他跟其他六名杀手互相残杀。各杀手也被指派要杀死他，大家都各有专长。

至尊无赖 Undercover Hidden Dragon

天映频道（星和Ch868，新电信Ch585） 晚上10.50

郑中基（左）和林子聪在《至尊无赖》扮卧底造型夸张搞笑。（互联网）

香港疯狂喜剧片，陈嘉上、林超贤执导，郑中基、傅颖、杨爱瑾、林子聪主演。描述得了失忆症的小混混发仔，不相信自己的真正身份是卧底警员，但为了酬劳，还是答应帮女警庄情做事。没想到发仔却和与自己长相一样的老大杜奇风一见如故，竟成了结拜兄弟。杜奇风与黑道大哥争执地盘，使事情变得棘手。