难懂买票看山寨周杰伦心态

中国山寨版周杰伦“黑轮”宣布展开巡演，最贵门票竟超过700新元，比本尊的演唱会门票还贵，而且越远的位子越贵（被网民调侃“越远看越像周杰伦”），让我觉得匪夷所思。“黑轮”以模仿周董而受到关注，他以此谋生不足为奇，但买票入场的观众是抱持什么样的心态？为何愿意花更多钱看山寨周杰伦？是出于好奇，还是不知道看的并非周杰伦？让我更好奇的是，正牌周杰伦眼看着冒牌货利用他来赚钱，难道不打算做些什么吗？——李妙音

近日相继传出正在举行巡演的歌手发生状况。陈奕迅因中暑晕倒，倒地时下巴受伤。伤口缝合后，医生建议休息三周，主办方宣布重庆的六场演唱会延至明年。歌神张学友则是因感染RSV（呼吸道合胞病毒），当天表演取消之后更宣布停办其他三场演出。两位唱将都是非常自律的歌手，但意外总是难免。有网民借此提醒大家千万别买黄牛票，因为很可能退票是退到订单账号。我也曾经买过后来取消的演唱会门票，主办方确实直接退款到信用卡上。奉劝大家三思，否则遇到类似情况，扫兴之余还未必能拿到退款。 —— 赖婉丽

第35届金曲奖最近在脸书宣布王力宏将担任颁奖嘉宾，致敬李玟的消息。李玟家人也同意：“两人彼此相知相惜，由力宏来演唱相信李玟会非常感动。”该贴文不到三小时，就吸引超过1000则留言。不少网民不能理解制作单位的安排，质疑“没人了吗？”，也有人指金曲奖玩地狱梗，明知道李玟生前因老公外遇而苦不堪言，还找王力宏来演绎她的金曲。在我看来，网民不能接受的绝对不是王力宏“复出”，而是他以“致敬李玟的方式回归主流舞台”这件事。你怎么看呢？——曾慧仪