陈罗密欧携手黄长俊录歌 笑称最佳听众是宠物狗

陈罗密欧与街头歌手黄长俊（Jeff）跨界合作，翻唱马来西亚歌手Firdhaus（菲道尔）的创作曲《友谊长存》，并于两人的Instagram（IG）释出。他给自己的唱功打5分半，笑说最佳听众是他的宠物狗，“我每次在房间唱歌，它都坐在旁边听，没有怨言，也不会说不好听！ ”

陈罗密不是第一次唱歌，他曾在粉丝会上献声，也曾参与新加坡华族文化中心主办的“周5音乐站”（TGIF Music Station）演出，并在当时认识了黄长俊，后者日前通过社媒邀请他合作。

目前在拍戏的陈罗密欧透过语音告诉《联合早报》：“反正我也没试过（录音），就答应合作，我们大概录了两小时。以前随便唱不会注意，但是在麦克风前录音，通过扬声器会听到很多瑕疵。Jeff教我一些歌唱技巧，比如怎么运用丹田和控制呼吸，我觉得有趣的部分是发音、唱高音和运用假音。”

陈罗密欧自认是业余歌手，平时会在家里高歌，不过最多只给自己的唱功打5分半。如果到KTV唱歌，他会选唱陈小春的《独家记忆》、李荣浩的《年少有为》或是陈势安的《天后》。

“我偏好情歌，尤其是越纠结越伤心的歌曲，但基本上不是太高音的歌曲我都喜欢。我挑战过最高难度的应该是萧敬腾的《王妃》，偶尔心血来潮我会想飙唱摇滚歌曲。”

陈罗密欧自小喜欢看电视和听歌，坦言也曾有过歌手梦。问他是否觉得自己是被演戏耽误的歌手，他说：“我知道自己不是好歌手，所以乖乖演戏。”

他在中学一到三年级虽然是合唱团成员，但因为当时性格比较内向害羞，所以不曾在学校的才艺表演上毛遂自荐。

被指骄傲不笑也不打招呼

陈罗密欧6月14日于社交平台Threads上发文：“身为公众人物……不笑不代表我们骄傲。”

陈罗密欧近日被指不笑有点骄傲，因此在Threads有感而发。（取自陈罗密欧IG）

对此，他透露是因为近期有邻居指他有一点骄傲，不爱笑也不打招呼，所以有感而发。

“不是不笑就没礼貌或骄傲，毕竟也不可能看到每个陌生人都点头、微笑和打招呼。一般上我在私下的时间都尽量不和（路上的）人看对眼，假如对上眼了，自然会点头，那是礼貌。”

他说，私下遇到粉丝上前打招呼或要求合影，他一般上都不会拒绝，但倘若触及他的底线，他就无法有求必应。

“我的底线是不要重拍太多次；有时候会被要求摘下口罩（我会婉拒），或是他们用有滤镜的手机应用，使我的脸上出现睫毛或是口红，我会请他们关掉。还有一些会要求我用自己的手机和他们拍照后，再发给他们，那我也不行。”