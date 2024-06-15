“忧郁王子”姜育恒自认现为“豁达皇帝”

“忧郁王子”姜育恒入行40年，《联合早报》请65岁的他为自己更新封号，才思敏捷的他说：“豁达皇帝！王子太小了，现在是皇帝（的岁数了）。”

姜育恒9月15日将在新加坡举行“人生的路”演唱会，他6月14日接受新加坡媒体电访时，谈到过往“忧郁王子”的封号，坦言以前年轻很多事想不通，如今入行40年，什么都想开了。

电话另一端的姜育恒以爽朗响亮的声音说：“天上掉下五个字，那都不是事。现在的我豁达，不让自己的生活受到影响，凡事以平常心对待。”

他认为，过去不论好坏的经历，他都一点一点地积累和沉淀，成就了今天豁达的自己。“我很喜欢的一句话是，没有最好的年龄，但有最好的状态，我最喜欢现在的我。”

好歌太多只能割舍

姜育恒入行40年，出过超过30张专辑，《爱我》《孤独之旅》《再回首》《梅花三弄》等好歌有400多首，但一场演唱会最多只能唱30几首，他如何取舍？

“这是一个很严重的问题，每张专辑选一首唱吗？没有这样的逻辑。最重要的是演唱会的流畅性，不过所有红的歌曲肯定会唱。当中的取舍曾经是很严重的问题，之前台北演唱会我们曾以投票方式选曲。我有众乐乐的歌曲，也有独乐乐的歌曲，当然是尽量唱众乐乐的。”

姜育恒透露这次演唱会分主题呈现，有唱给自己和朋友的歌，也有唱给生命中最重要的三个女人——妈妈、老婆和女儿的歌曲。这个巡演2023年9月从台北起跑，预计唱上两三年，他说最期待就是来新加坡表演，并透露私下常来，最喜欢吃本地的小贩美食面薄。

姜育恒发行过近400首歌曲，为演唱会挑选曲目是件头痛的事。（取自姜育恒微博）

演唱会前戒酒睡足10小时

姜育恒在韩国出生长大，自认很能吃辣，而且饮食口味无辣不欢，但演唱会前他的护嗓关键与饮食无关。

他说：“我认识苏芮，她不喝冰水只喝温水，吃得也清淡（护嗓）。姚苏蓉，她大把大把吃辣椒，说这样能开嗓。我不忌口，我的习惯是演唱会前10天不喝酒。我最担心的是睡眠，演唱会前一天会让自己睡足10小时。”

除了确保睡眠充足，姜育恒也通过打高尔夫球来训练体力，笑说：“有氧运动太激烈，我多打高尔夫球就够了。我常到新加坡打高尔夫球，打球能应付演唱会所需的体力。这场巡回演唱会从去年9月开始，我自认表现很好，口碑也不错，值得欣慰。”

“人生的路”演唱会于新加坡圣淘沙名胜世界会议中心举行，门票分$238、$208、$178、$148、$118和$88，购票网址：biztmgptix.bigtix.io/e/JYHCSG24；sg.bookmyshow.com；trip.com。