陆空赶路拍创业作 童缤毓听尽冷言冷语

童缤毓很忙！她早前经历三天30小时的飞行与车程，风尘仆仆从马来西亚往返中国江西景德镇，出席网剧《我在大学修文物》的开镜仪式。6月14日是她的41岁生日，她当天参与新作品的剧本围读，15日投入香港电影《做个有钱人》的拍摄，16日搭机出席上海电影节。之后，她回到马来西亚《做》剧组，一直拍到7月杀青，又要飞到景德镇开始《我》剧的拍摄。

童缤毓在14日生日当天接受《联合早报》电话访问时说：“这些工作其实一直在准备着，这个时候落实，心里很开心，也觉得很充实。但是我昨天（13日）很暴躁，因为一堆事情排山倒海而来，很多人来找我解决问题！”

生日这天，她也一刻不得闲。早上进公司处理工作，然后参与剧本围读，接着为15日的拍摄去洗头和护肤，把自己保养到最佳状态。她也因为扰了她半年的左边颈肩疼痛问题，去做了物理治疗。

她笑说：“我因为太累了，已经三天没洗头，今天还是助理逼我去洗的，等下还要去修指甲。我现在几乎‘放弃人生’了，没拍戏就不化妆。”

那有时间庆祝生日吗？童缤毓说，早已向老公要求一顿素食生日餐，至于老公是否会制造其他惊喜，她还不知道。 她的生日愿望是公司所有项目顺顺利利，不要那么多波折，她能不必那么劳心。

新片演很能打的飞女

童缤毓在15日开拍的港片《做个有钱人》与张继聪合作，她饰演一名飞女，将有一些打戏。她不禁叫苦：“我不喜欢动作戏，偏偏每次拍戏都要打。这次我必须呈现很能打的样子，导演居然给我看洪金宝的打戏，我根本学不来。我跟导演说，拍摄时如果打不好，就当我是在搞笑演出。”

她约10年前出演香港喜剧片《辣警霸王花》时，曾“拜师学艺”，这次想临时抱佛脚，却被师父赐字“自求多福”。原来她因为工作满档，只有一个晚上有空，却又与师父对不上时间。

童缤毓（前排右）与陈业文（前排左）在江西景德镇出席《我在大学修文物》开镜仪式。（取自童缤毓IG）

新剧兼顾幕前与幕后

童缤毓今年4月创办盟威影业，6月12日举行开镜仪式的《我在大学修文物》，是公司第一次与中国公司合作项目，她除了是出品人和海外协拍的制作人，也将担任要角。

一个人兼顾幕前和幕后工作，童缤毓感叹把自己搞得很累，但很有成就感。“筹备项目过程中，最难的是听到很多冷言冷语，像人家说不相信，或是‘为什么都没有做出东西来’之类的话。我5月尾到北京确认开拍事宜，和导演及另外两位制片人坐在文创园的草地上望着天，感慨一切真的不容易。”

她坦言，筹备《我在大学修文物》过程中多次萌生放弃念头，多亏该剧导演沈文帅一言惊醒梦中人，“他说，‘你想要做，就会有100个理由，但是放弃只需要一句话——算了’。”

童缤毓目前无法透露剧中角色，但主要的对手是男主角赖伟明，他曾出演中国剧《别对我动心》和《当我飞奔向你》。《我》预计会到马来西亚取景。

童缤毓（左）说陈业文是从100人的面试中挑选出来的。（取自童缤毓IG）

百人中挑出陈业文

童缤毓为马来西亚娱乐圈忧心，认为它出现断层，新人没有平台，所以这次和中方合作《我在大学修文物》，她特别指定一定要用马来西亚演员。然而她没想到，找人竟然那么难。

《我》剧导演在今年春节前到马国寻星，当时童缤毓召集了所有业内朋友面试，“因为是个大学生角色，所以首要条件是找00后（2000年后出生的人），可是我认识的最年轻的都是90后。后来举办海选，前后找了三波都没有合适的人，就放眼新加坡。”

经过百人面试，中国制作组最后看中午言媒体的陈业文，请他录制试镜短片。童缤毓认为陈业文的试镜表现有些青涩，一度让制作组担心，但后来考虑到角色是大学生，所以决定放手一搏。陈业文出生槟城，曾参演2023年的新传媒剧《嫁给不同世界的你》。