王力宏辞演金曲奖追思环节 李玟艺术纪念雕像揭幕

【更新】（武汉讯）历经金曲奖致敬演出的一番风波后，15日是天后李玟出道30周年纪念日，同时也是其艺术纪念雕像揭幕仪式的日子，她 的家人和来自全国各地数百位歌迷齐聚武汉石门峰纪念公园，一起纪念并共同见证雕像揭幕。

李玟二姐李思林发文：“音乐应跨越年龄，性别，种族，不应有任何的歧视和偏见。CoCo（李玟洋名）成为无数歌迷心目中永恒的偶像，她用传奇又短暂的一生奉献给了音乐和舞台。如果有来生，还做中国人！ ”

她还提到《歌手2024》近日引起的热论，说如果李玟还在，一定会挺身站在节目舞台上。



李玟艺术纪念雕像是由知名中国湖北省雕塑家史金淞创作，历时十个月而成。雕像以《维纳斯的诞生》为灵感，主体以镜面不锈钢材质打造，在阳光下折射出耀眼光芒，展开一双天使翅膀，屹立于巨型珍珠贝壳之上，在彩虹阶梯尽头踏浪而来，表达李玟宛如云端天使般存在，转身回眸间是她永恒的灿烂笑容。



此次纪念展也展出了李玟凭《月光爱人》获得的第20届香港电影金像奖最佳原创电影歌曲奖杯。先前李玟全球歌迷会发起一人一信，向香港特区政府文化体育及旅游局陆续发出近万封邮件，期望在星光大道设立李玟的纪念星星，以此纪念她的艺术成就。

李玟家人出席她的紀念雕像揭幕。（互联网）

（台北讯）经过两天的话题延烧，王力宏6月14日晚上透过经纪公司发表声明，请辞金曲奖的演出。

台湾金曲奖主办方13日宣布，王力宏将在6月29日举行的第35届金曲奖颁奖典礼上演出，向2023年离世、相识30年的好友李玟致敬。不料消息一出，引起反弹声浪，有人质疑王力宏过去爆出婚外情丑闻，不宜担任李玟的缅怀嘉宾，因李玟生前也受老公外遇所苦。

王力宏14日晚上宣布，因担心模糊李玟对华语音乐的贡献，决定请辞演出。

王力宏所属公司“宏声音乐”的声明全文：

“关于本公司艺人王力宏先生，受邀在金曲奖上表演缅怀Coco李玟小姐的段落，这两天引发各界热烈的讨论，我们认为已经失去了缅怀好友，单纯表达致敬的意义。

经过经纪公司考量，避免浪费社会大众资源，模糊了李玟小姐对华语音乐的贡献，故决定请辞这次金曲奖的演出。未来，我们会用其他更有意义的方式，来表达对好朋友的致敬。”

李玟的二姐李思林随后发声回应：“我们尊重力宏决定。”台湾文化部告诉媒体，已决定取消整段演出。这意指，不会找人顶替王力宏，本届金曲奖不设追思李玟的特别环节，但仍将李玟的身影保留在对已逝艺人的追思环节中。

文化部感谢李玟的家人一直尊重制作单位对致敬环节的安排，也对未能如期盼，于金曲奖演出致敬桥段，及造成的困扰，向支持者及大众致歉。