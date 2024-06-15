唐治平母亡11天仍拒认尸 专家提醒狄莺：别步唐母后尘

（台北讯）45岁艺人唐治平的母亲6月3日被发现陈尸于自家社区顶楼，他仍拒绝认尸，整起案件持续胶着，连带丧事等后续事宜都因此受阻。他曾说如果妈妈“失踪一二周就有问题”，而至6月15日为止已11天，据台媒报道他还没有报失踪人口。

唐治平5日受访时说，对母亲“不见”一事不想大惊小怪，“（失踪）一两个礼拜就有问题，三个礼拜就很担心，一个月再看看。”也不排除报案母亲失踪。但据台媒报道，其友人透露，唐治平至今未向警方报案寻人，与警方的沟通仍在持续，具体进展尚未明朗。

之前唐治平在认尸时坚决否认遗体是母亲，理由是遗体的面容与母亲不符，且遗体身着绿色衣物，而妈妈从不穿绿色衣服。媒体人吕如中在时事节目《新闻挖挖哇》中说，他更倾向于相信唐治平的说法，直言如果一般人的母亲失踪，家人的反应不会像唐治平那样，“为什么不相信他？自己的儿子，当然认得出来自己的母亲长什么样子。”

根据台湾法律规定，淡水分局须在接获检察官报验的次日起计14天内，向新北市警察局申请公告待认领，如果唐治平在公告期间内仍坚持不认，则母亲遗体将在39天后正式变成“有名无主”的遗体。兼职殡葬副业多年的白云告诉媒体，唐治平若（经济上）“有点不方便”，他愿意伸出援手，“这点我还做得到，人难免有不方便的时候。”

教育专家提醒狄莺：快救孙安佐

狄莺（左起）、孙鹏与孙安佐一家关系引起讨论。（取自艺人Instagram）

唐治平母亲出事，撞上孙鹏、狄莺的儿子孙安佐在泰国行为脱序，父母对他的教育方式因此掀起热议。对此，有两性专家提醒狄莺粘儿子太紧，原生家庭脐带没切断，若她再不出手救救孙安佐，未来恐步上唐治平母亲的后尘。

教育专家吴娟瑜在《新闻挖挖哇》上被问及，若孙安佐是她的儿子会担心吗，她坦言：“会，但我会反省自己，到底我是怎么教孩子，变成在外面闯祸，一直没有改进，一而再、再而三让大家都失望。不只是爸爸妈妈失望，社会人士这么关心一个孩子，小时候看他那么可爱在长大，怎么会变成这样，变成不可收拾的人生？”

不过，吴娟瑜认为一切都还来得及，毕竟天下父母心、狄莺也该多多注意，“看到唐治平妈妈对她儿子从希望到失望，才到最后的绝望，这也是一条人生路，所以孙安佐的妈妈如果能看懂，她应该赶快出手，救自己，救全家。”

主持人郑弘仪问：“所以妳觉得这是父母教育的问题？”吴娟瑜从亲子教育角度分析，她感觉孙安佐是无辜的、是很单纯地出生的，但怎么到后来却变成做了许多让父母丢脸及痛苦的事？不只如此，孙安佐甚至可能认为自己一无是处，十分痛苦，可是他不知道该如何与母亲沟通，“因为要跟妈妈说：‘妈妈请放手，我有我自己人生，你放心！’”她也感慨地说，狄莺粘儿子粘太深了，如今原生家庭的脐带根本没切断，但要越早切断，小孩才会独立负责。