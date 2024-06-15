林青霞博士大学演讲：妄想当文化人之前曾想当哑巴

（新竹讯）69岁巨星林青霞15日获邀参加台湾清华大学的毕业典礼，并上台致辞。她身穿去年4月在香港大学获得名誉社会科学博士学位的博士袍现身，致辞时谈人生的快乐，回忆过去拍戏拍得不开心，对镜自照出现一张陌生的脸孔。

清华大学校长高为元邀请她上台时，称呼“林青霞博士”，并介绍她不仅是2023年金马奖终身成就奖得主，更是永远的东方不败。林青霞微笑上台，跟大家问好后说：“我是林青霞，知道我今天为什么站在这里吗？因为我想再穿一穿我的博士袍，因为我想跟你们一起参加毕业典礼。”

她接着说：“首先，我要恭喜清华大学的博士、硕士、学士毕业生，真的很为你们感到高兴，你们今天想必是非常非常的快乐，相信快乐的当下会永远留在你们的记忆里。”

“我事事都要做到最好，又不知道最好是什么”

林青霞回忆自己从出道前至今的人生经历，说自己高中毕业后没考上大学，正对人生迷惘的时候，得到琼瑶的赏识演出第一部电影《窗外》。她谦虚自称是“从街上找来、不到100磅（约45公斤）的害羞小女孩”，竟被告知要担任琼瑶电影的女主角，对她来说是不敢想的梦想。每天她像只快乐的小鸟，欢天喜地地去片场，欢天喜地地下班离开片场。后来电影大红，她一夜成名，随之而来的是应接不暇的片约和采访，她形容自己当时一头栽进复杂的电影圈，坦言有些招架不住。

林青霞记得当时工作太多，拍白景瑞导演的电影时，听到导演说“预备”，她才惊醒发现自己刚刚站着睡着了，难得有休息时间时，她对着镜子端详自己的脸时觉得很陌生，“那是一张非常不快乐的脸孔。”说到此她害羞承认忘词，笑说要看一下稿子。她接着说在大家这个年纪时，她昏天黑地地拍戏，外界以为她“年轻、快乐、片酬高”，如今想来是最不快乐、最没信心的时刻。

“我的性格要强，事事都要做到最好，又不知道最好是什么。”她语重心长地说，自己个性内向害羞，容易怯场，因为觉得才华不够，但又因为工作的关系须要面对媒体、上台说话，“刚出道的时候我真希望自己是个哑巴，就不用接受采访了。”

后来林青霞全家搬到台北市永康街一栋四层楼的公寓，“我住二楼，张佛千教授住四楼，他是我生命中第一个遇见的这么有学问的人。”她林青霞说：“年轻的时候妄想做个文化人，现在我算是一只脚踏入了文化界，这让我感到非常骄傲。”张佛千教授后来送她一本《说话的艺术》，改善了她不擅言词的缺点，也让她更喜欢工作。

“我不是在做别人眼中的林青霞”

林青霞近年淡出演艺圈并开始写作，又因为学画画，开始逛起美术馆，发觉自己有真正的喜好，例如唱京戏。“我不是在做别人眼中的林青霞，而是在发掘自己，做自己有兴趣的事。”这三年她出版了两本书《镜前镜后》《青霞小品》，前者获得香港中文文学双年奖的散文组推荐奖。

没上大学的遗憾压在林青霞心里几十年，后来她终于想通，在社会上工作也是学习，只要有心学习，随时随地都可以。她开始写作、学画，跟读者分享所思所想，用心观察和关心身边的人、事、物，打开五官吸收天底下所有有趣的事，终于真正体会到学习的乐趣。

2023年，她获得香港大学颁赠的社会科学荣誉博士头衔，心想如果崇拜有学问的人的母亲还在世，看到女儿穿着博士袍，对着台下3000多名毕业生演讲，一定笑得合不拢嘴 。

最后，林青霞送出飞吻并勉励毕业生：“希望你们能做到最好的自己，使自己发光发热，照亮自己照亮他人。希望你们都能够尽早实现梦想，让自己先快乐起来，再把快乐的种子散播出去，让世界因你而变得美丽。祝福你们！谢谢！”说完获得全场热烈掌声。