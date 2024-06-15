与蔡平开云昌凑拍广告 郑琬龄：他们精神奕奕

本地资深女艺人郑琬龄最近在Instagram发布两则银行公益广告，合作对象分别为久未露脸的资深知名喜剧演员“二姑”蔡平开与甘草演员云昌凑，而引起关注。

郑琬龄接受《新明日报》访问时，对能与两位前辈合作非常开心：“很久没看到他们了，以前在新加坡广播局（SBC）都是前辈，昌凑哥没真正合作过，是会打招呼的前后辈关系，二姑则是因为拍《咖啡乌》会看到她，她很友善。”

谈起这次合作契机，琬龄表示银行当初仅提及要找以前的艺人来拍摄，“但我不知道会找到两位前辈，我们是不同天拍摄，和昌凑哥是在外景，和二姑则是在摄影棚内，拍摄过程非常舒服，二姑还是很精明，精神与体力很好，昌凑哥也是，都很精明也很健康”。

既然如此，那拍摄是否一次就完成？琬龄笑说没有one take，“我多久没拍戏了，二姑可以，但我不行，要给我机会慢慢热身”。

琬龄透露，去年她有短暂客串新传媒的英语长寿剧《阳光总在风雨后》（Sunny Side Up），但现在比较少接戏，因为不要有压力，“目前最重要就是要开心自由，每天想着要去哪里”。

她也分享最近趁着小长假与小学老师到马国旅行，吃了很多美食，还见了很多当地朋友，“现在我的记忆是用在玩桥牌、买东西时记价格牌，不然就是用在吃东西与记食谱”。

云昌凑近日拍摄公益广告。（取自郑琬龄IG）

自爆拍戏曾被导演刁难

琬龄坦言要是拍戏，真的要很努力用功去背稿子，她还自爆一次不愉快的拍戏经验。

“我最不开心，是叫我背两场戏，去到片场却还要再考我，我觉得导演是在刁难，有些导演太年轻，觉得这就表示自己很本事，但对我们这些很少拍戏的演员比较吃亏，希望他对更老一辈演员不会这样，我还受得起，但对他的印象就不是很舒服。”

享受退休生活 80岁蔡平开不想拍剧

“二姑”蔡平开在接起电话后，听闻记者来意就表明她已经退休，不想再对演艺事业多谈，笑言：“我都要80岁了，（目前）只是拍广告，也没有拍电视了，所以拍了、收了钱就乖乖了，不想再提了。”

不过，亲切的二姑还是分享了一些近况：“我不忙了，都80岁了，还忙吗？我的养老生活很简单，就是每天都会追韩剧，很好看。”

她坦言，自2016年后就没拍过剧，现在人也很少在新加坡，“我常离开新加坡去享受我的乐龄生活，在别的地方有我的立足点，也有朋友能开心玩在一起”。

提及这次广告拍摄，二姑称与琬龄见了两天：“我们就是忙着工作，因为剧本很不容易讲，都很专心在拍摄，也没提及其他事，赶快对了词，拍完就回家。”

询及未来是否有任何计划，二姑笑言：“我的计划就是不要拍电视，其他也都不要，拍广告只是几个小时就回家，比较轻松，人老了就弱了，只能做简单轻便的工作。”

《新明日报》也尝试联络云昌凑，但至截稿前，他仍未回复。