忘记吴谨言前车之鉴 女星爆对央视记者摆臭脸

【更新】14日，中国央视电影报道发布了一条女星周也参加活动的视频，视频中的她不仅冷脸，还疑似故意躲避电影频道的拍摄镜头。之后该视频在网上引起热议，“周也黑脸”的热搜词也登上了话题榜。

面对争议，据说周也方面解释没有看清是官方拍摄，以为是“代拍”。代拍多指代粉丝拍照，专门在明星出现的场合，拍下高清照后贩卖给粉丝或一些公司，也被称为职业代拍。

但对于此说法，电影频道随后发出视频证明工作人员拍摄的手机上面，有非常明显的“电影频道官方拍摄”标志，另外拍摄的工作人员也全程带着工牌，并且穿着工作服，打脸“以为是代拍”的说法。

电影频道晒出的照片里，工作人员拿着手机，上面有明显的“电影频道”官方拍摄标志，疑似打脸周也方面的说辞。（互联网）

（上海讯）央视为中国官方媒体，一般明星不敢随便得罪，不料14日晚上爆出26岁女星周也，对央视记者的“呼唤”视若无睹，更脸转朝牆壁不搭理，传出“被修理”的后果。

周也长相漂亮，之前凭古装剧《为有暗香来》小吸一波粉丝，14日随电影《云边有个小卖部》剧组出席在上海举行的“抖音电影奇遇夜”活动。她穿着水蓝色礼服外披大披肩走动时，被央视电影频道记者呼唤名字，视若无睹，反而脸转朝牆壁不搭理。

央视电影频道直接把她的臭脸视频放上官方抖音，相对于前后介绍其他明星都是夸词，对她却完全不带任何一句话，外界解读是明显火大，直接交给网民公审她耍大牌的行径。

网民都吃惊周也怎么敢这么做，纷纷想起上一个得罪央视的艺人，要回溯到六年前吴谨言拍网剧《延禧攻略》爆红时，采访通告排太满，和央视电影频道一再改时间、改地点，又要缩短采访时间，气得央视取消访问。央视后来半夜发文“审判”她，最后吴谨言认错道歉收场。网民预测周也很可能也是一样下场，亏她“准备滑跪吧”。

事情爆开后，周也方面澄清说：“当时没有拍摄标志，也不是正常的拍摄空间，完全不知道拍摄的人是谁，而且之前周也被代拍骚扰过。”意思是不知道对方是央视电影频道的记者，才一路没反应。