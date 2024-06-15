Jin被强吻粉丝报案 BTS当兵期完整合体照曝光

（首尔讯）防弹少年团（BTS）七名成员于2022年接续入伍，近来大哥Jin顺利退伍，他先举办了拥抱会后，队长RM于15日无预警在官方IG上传一张七人合体照，几名团员顶着超短平头合照，祝贺大哥退伍。RM则写下“不能忘记我们喔”，逼哭大批歌迷。

防弹少年团自一个个进入军队报到后，团体活动进入休止期，期间成员护送对方入伍时，虽会留下合影，但七人完整体的合照却非常难得。其中Jin与Jimin虽然戴着帽子，但也不难看出来照片是近期所拍。BTS齐聚一堂庆祝Jin退伍，团魂依旧满满，令粉丝看得十分欣慰，纷喊“好想你们”。

防弹七人顶寸头合照。（取自艺人Instagram）

为了迎接Jin卸下军人身份，其余成员都向军队告假到场接送，人在军乐队服役的RM，甚至把萨克斯风带来，当场吹奏起来，现场气氛温馨又欢乐。

Jin在12日退伍，隔日便迅速举办千人抱抱见面会，回馈粉丝在这一年半时间的持续支持。本来是双向奔赴的美意，却有两名粉丝失控强吻了Jin，视频曝光后让其他粉丝感到非常不满，怒批两人不配当粉丝。事后据传有粉丝向警局报案，检举该名粉丝涉及性骚扰。

据韩媒报导，首尔松坡警察局证实，收到有关可能违反《性暴力惩罚法》的投诉。一名警方对外说：“我们透过系统收到了投诉，但还没有对嫌疑人正式立案。”

一名粉丝在网上发文称自己已向警局报案，其社媒账号底下引来其他粉丝纷纷留言，赞他做得很好，并担忧未来回馈给粉丝的福利会因此受到影响。