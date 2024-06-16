“卷”的是孩子、家长或社会？

一贯的梁氏风格，《小孩不笨3》的一众绿叶，尽显本土的草根形象，夹杂方言和中英语、带点无厘头的说话方式，连肢体动作都带喜感。

也许新加坡的富裕程度真的已经超乎一般，《小孩3》的故事背景应该是普通的邻里小学，但出现在电影里的家长，几乎都有相当的经济实力；名贵房车代步，衣装靓丽时髦，妈妈圈聚会例必在“高档会所”。

故事彰显数十年来，压在莘莘学子身上，来自同侪、学校、家长和自己对成绩追求的压力，电影大胆交代了家长，甚至同学间的明争暗斗，不择手段。

妈妈逼迫孩子力争上游不稀奇，但为了避免孩子被“不求上进”的同学影响，直接要求儿子远离这个同学。把孩子的同学用成绩来划分等级，并以此作为他择友的标准，其实是在灌输“朋友必须要能带来利益”的价值观。

更糟的是，为了保住孩子第一名的位置，竟教育儿子别再帮助竞争对手；甚至想用尽方法打击对方的家庭，企图以毁掉对手的方式，来完成雄霸一方的目的。结果，孩子因为企图圆妈妈的梦，居然教唆一个害怕不再被他喜欢的女同学，帮忙陷害竞争对手！

宣扬互助友爱的良性竞争

中国网络热词“卷”是从“内卷”（involution）一词衍伸而来。 “内卷”指的是内部竞争太过激烈，或是形容不择手段以达到竞争目的。所以“卷”这个字，也演变成形容一个人事事都要做到最优秀、出色，以便把其他人给比下去。

梁志强执导的电影一向积极正面，所以有阅读障碍症的孩子，在面对被父亲抛弃，妈妈承受着巨大压力和痛苦时，依然选择暗中用故意失分的方法，帮助同学稳住第一名的位置，让他免于因为退居第二名受罚。同学在学习道路上很多一起努力、互相帮助的场景，同样在宣扬良性竞争应建立在互助友爱的基础上，和家长失去理智的怕输行为成了强烈的对照，发人深省。

英俊、公正、爱心爆表的年轻老师（容启航饰）是初心满满，执着于作育英才为人师表的理想典范，类似的电影情节其实在中外电影中颇常见。曹国辉饰演的资深教师久经世故，是个略带圆滑又惜才的好同事，也是这类影视剧必不可少的角色。校长和学校行政负责人的形象塑造是一贯的刻板印象，可能是要冲淡电影的严肃感，也可能是要维持梁氏喜剧感元素，演来略嫌夸张。

电影中两名妈妈和两名竞争激烈的小朋友，演技到位。梓豪（周俞辰饰）和俊伟（江松恒饰）那几场和妈妈的对手戏，以及独自演绎的内心戏，在台上无法针对“我的妈妈”的命题演讲时的窘迫和焦急，如俊伟和妈妈苏菲亚（柳胜美饰）在车里发生争执，不能接受妈妈不择手段的行为时夺门狂奔的伤心气愤；梓豪在知道爸爸将放弃自己和妈妈文婷（胡静饰）时的伤心难过，虽然都能猜到剧情会如何发展，却仍然感人落泪。

相对于虎妈们，钱翰群（前排右）演出的爸爸是比较开明和理智的象征。（嘉华院线提供）

放过孩子也放过自己

梁导说，20多年来，当局对分数至上的问题有所体会，所以教育制度一直在改良中。可惜的是，即便科技发展到学生可以利用AI作弊的今天，家长对孩子的要求似乎没有多大改变；拿高分、进名校的心依旧，把孩子培养成学业和才艺都高人一等，是家长“使命必达”的天职。

戏里的律师爸爸（钱翰群饰），小胖（黄智扬饰）卖鱼丸面致富的父母，相对于“虎妈”们，是比较开明和理智的象征，他们可能不是十全十美，或面对妻子的蛮横无计可施，或在人前难掩“土豪”本色，坦言书读得少，所以要请高学历的人来做事。人本来就有不完美的地方，角色设计符合电影需要。

《小孩不笨3》是一部并不复杂的故事片，梁志强把一个严肃的课题，用轻松又略带搞笑的手法，让观众在没有说教压力的情况下，在连串笑声和感人落泪的场景中，反思对孩子应有的教育方式。

如何发掘孩子的天赋和潜能？怎么及早发现孩子的问题？重新考虑孩子那只有一次的童年该如何度过？社会风气是股很难抗拒的压力，我们要不要“放过孩子”，也“放过自己”？

建议老师、家长、学生们都入场观赏。孩子不笨，也许，笨的是我们。