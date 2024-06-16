上周票房：本地史上最强泰片！《金孙暴富攻略》14天票房破228万元

泰国片《金孙暴富攻略》以黑马姿态突围，5月30日在本地公映，截至6月12日，14天票房飙破228万元，连续两周稳坐票房冠军。势如破竹的票房成绩，让它一跃成为本地最卖座的泰国电影。

《金孙》是泰国今年上半年最卖座的电影，也是印度尼西亚史上最卖座的泰语片。它在马来西亚上映10天已斩获840万令吉（约240万新元）的票房成绩。

梁志强学校假期强打片《小孩不笨3》6月6日开画，上映一周取得59万元票房，和《金孙》同期票房相去甚远，就看看《小孩3》接下来的续航力是否能让它追平甚至超越《金孙》。

今年6月学校假期主打亲情挂帅的温馨牌，《金孙》的成功除了是口碑相传，电影以毫不渲染的手法带出祖孙情之外，也刻画亲情的真谛，家庭元素相信吸引不少观众携一家大小进戏院捧场。加上因《金孙》在TikTok掀起的“跟风哭”梗，为影片票房起了推波助澜的作用。

马来片“The Expert”、本地玄幻片《流氓驱魔师》（The Chosen One）和《特技玩家》（Fall Guy）则被挤出榜，换上惊悚片大师M. Night Shyamalan （奈沙马兰）监制，携手女儿Ishana（伊莎娜）所编导的《窥探者》，一上映就排第九。英伦臭屁猫动画片《九死一省》也成功杀进票房10大。

2024年6月6日至6月9日票房排名



①（1）金孙暴富攻略（How To Make Millions Before Grandma Dies）

②（新）小孩不笨3 （I Not Stupid 3）

③（2）加菲猫大电影（The Garfield Movie）

④（4）芙莉欧莎：疯狂麦斯传奇篇章（Furiosa: A Mad Max Saga）

⑤（3）九龙城寨之围城（Twilight Of The Warriors: Walled In）

⑥（5）猩球崛起：新世界（Kingdom of the Planet of the Apes）

⑦（7）剧场版排球少年！！垃圾场的决战（Haikyu!! The Dumpster Battle）

⑧（6）幻幻之交（IF）

⑨（新）窥探者 （The Watchers）

⑩（新）九死一省（10 Lives）