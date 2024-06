上周票房：本地史上最强泰片！《金孙暴富攻略》14天票房破228万元

泰国片《金孙暴富攻略》以黑马姿态突围,5月30日在本地公映,截至6月12日,14天票房飙破228万元,连续两周稳坐票房冠军。势如破竹的票房成绩,让它一跃成为本地最卖座的泰国电影。

《金孙》是泰国今年上半年最卖座的电影,也是印度尼西亚史上最卖座的泰语片。它在马来西亚上映10天已斩获840万令吉(约240万新元)的票房成绩。

梁志强学校假期强打片《小孩不笨3》6月6日开画,上映一周取得59万元票房,和《金孙》同期票房相去甚远,就看看《小孩3》接下来的续航力是否能让它追平甚至超越《金孙》。

今年6月学校假期主打亲情挂帅的温馨牌,《金孙》的成功除了是口碑相传,电影以毫不渲染的手法带出祖孙情之外,也刻画亲情的真谛,家庭元素相信吸引不少观众携一家大小进戏院捧场。加上因《金孙》在TikTok掀起的“跟风哭”梗,为影片票房起了推波助澜的作用。

马来片“The Expert”、本地玄幻片《流氓驱魔师》(The Chosen One)和《特技玩家》(Fall Guy)则被挤出榜,换上惊悚片大师M. Night Shyamalan (奈沙马兰)监制,携手女儿Ishana(伊莎娜)所编导的《窥探者》,一上映就排第九。英伦臭屁猫动画片《九死一省》也成功杀进票房10大。

2024年6月6日至6月9日票房排名



①(1)金孙暴富攻略(How To Make Millions Before Grandma Dies)

②(新)小孩不笨3 (I Not Stupid 3)

③(2)加菲猫大电影(The Garfield Movie)

④(4)芙莉欧莎:疯狂麦斯传奇篇章(Furiosa: A Mad Max Saga)

⑤(3)九龙城寨之围城(Twilight Of The Warriors: Walled In)

⑥(5)猩球崛起:新世界(Kingdom of the Planet of the Apes)

⑦(7)剧场版排球少年!!垃圾场的决战(Haikyu!! The Dumpster Battle)

⑧(6)幻幻之交(IF)

⑨(新)窥探者 (The Watchers)

⑩(新)九死一省(10 Lives)