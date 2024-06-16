最后一封情书（首播）

Eazie TV·客家电视 晚上9.30

主演：刘瑞琪、吕绍齐、夏靖庭、林辰唏。这部电视电影讲述沉重的“善终权”议题。职业女强人秀蝶（刘瑞琪饰）自从癌末确诊后，就积极展开圆梦计划，唯一的阻挠是女儿小娜身边缺少一个伴。一对诈骗叔侄档专找寂寞的贵妇下手，以骗财骗色不动真心的方式陪伴她们走完最后一哩路，并赚取遗产报酬，怎知侄子竟把真情赔进去。以客家、华语播出，附中文字幕。

蒙古公主－光耀之战（首播） Khutulun: The Wrestling Princess

Eazie TV·CinemaWorld 晚上10.00

忽图伦公主，一名威风凛凛的蒙古战士，也是成吉思汗的后裔。父亲安排她与帕米尔王子成婚，但在双方使者会面当晚，父亲遭人袭击，神圣的金光明经被偷走。忽图伦誓言复仇并找回经文，和族人展开了一场史诗旅程。以蒙古语播出，附中文字幕。

烈女朴氏契约结婚传 The Story of Park’s Marriage Contract

e乐（新电信Ch11/501） 晚上10.00

李世荣（右）和裴仁爀在《烈女朴氏契约结婚传》擦出一系列搞笑的爱情火花。（互联网）

此韩剧改编自同名网漫，讲述古代大龄女朴联遇（李世荣饰）好不容易找到灵魂伴侣，结果大婚当晚就成了寡妇。祸不单行的她还沉浸在丧夫悲痛时，竟被神秘人抓走并投入深井。朴联遇被一个长得和丈夫一模一样的男子姜泰河（裴仁爀饰）救起，她发现自己穿越到了现代，还跟姜泰河为了各自目的签下“结婚契约”，擦出一系列搞笑的爱情火花。

来电狂响 Kill Mobile

Hub都会台（Ch825） 晚上9.00

《来电狂响》中的七人玩起公开手机游戏，结果各自的秘密被每一通来电和每一条短信敲碎屏障。（星和视界提供）

主演：佟大为、马丽、田雨、代乐乐、乔杉、霍思燕、奚梦瑶。本片讲述三对男女加一个单身女性的朋友间聚会，因大家都垂头看手机而疏于交流，于是有人提议玩一个分享手机的游戏，结果各自的秘密被每一通来电和每一条短信敲碎屏障，引发了一场令人啼笑皆非的情感风暴。