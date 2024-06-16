张学友抱病献唱 道歉自责“表现最差的一场”

（台北讯）“歌神”张学友15日在台北小巨蛋开唱，是他今年台北演唱会的倒数第二场，他抱病上场感动万名歌迷。谈到15日晚的演出，歌神自承是此套巡演139场演出当中表现最差的一场。

张学友说：“连我自己都很难包容自己。”并再次和大家道歉：“之前取消三场的观众朋友，跟大家道歉，希望大家原谅，没有任何人会比我更想唱。

歌神透露，之前在马来西亚晕眩发作，也在上海也曾确诊冠病，“本来以为前两次都经过了，现在应该很棒没事了，什么倒霉的都过了，但倒霉的还有。”谈到自己罹患RSV（呼吸道合胞病毒），张学友笑说以为只是中了小孩的病毒，没想到伤害比冠病还强三倍，“冠病本来也说是攻击呼吸道，但就没攻击我，可能是看我年纪大，这次小朋友的（病毒）就直接攻击我上呼吸道，对一个歌手来讲是非常艰难的事情。”

歌神在台上自嘲，说这次大病有两个收获，一是自己瘦了，二是发现歌迷真的很爱他。（互联网）

患RSV两大收获

张学友说，这次开唱身体虽然还没有好，只是抱着试一试的心情，“大家已经排队排那么久了，抢票抢那么久，我再让大家失望，我自己实在过意不去。”

不过他表示这次生病有两大收获，一是自己瘦了，另一个则是发现粉丝是真的爱他，“当我唱最后一首歌的时候，大家都坐在下面唱得很开心，奇怪了你们不是来听我唱歌吗？唱成这样你们都那么开心，我唯一可以自己解释的就是，你们是真的爱我的，在这里衷心的谢谢所有台湾的朋友对我的爱护，我也会加油的！”