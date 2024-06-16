激励粉丝当医生 吴启华：很开心

影视圈“医生专业户”引发“身教”效应，型男吴启华告诉《新明日报》：“有粉丝看了我的戏，选择当医生！”

吴启华早期演出奸险反派，形象后来经无线“洗白”，最深入民心的是他披上白袍当医生的程至美一角，儒雅深情，而后多部医生剧更令他成为“医生专业户”。

应长信传媒新剧《狮城山海》的吴启华难得受访告诉《新明》：“这是大家给面子，以前反派演得多，后来开始演警察和医生，不过有很多粉丝说，因为看了我演的医生，让他们最终选择做医生，这个让我感觉到很开心，很欣慰。”

其实，吴启华透过《妙手仁心》中演绎的程至美一角也带给他本人很多正能量，改变了他很多。

不过，万万没想到的是，吴启华在荧光幕上散发的白袍医生光环，能激发粉丝立志当医生。

也因医生形象受落，吴启华去年回无线拍《非份之罪》再演医生，吴启华透露那是受到监制王心慰的诚意邀请，两人是多年朋友，回巢拍戏也能一起聚聚。

《狮城山海》再演反派 全剧华语对白有难度

记者在《狮城山海》探班现场见到吴启华，依然是那样风度翩翩，散发成熟男人的魅力。他说，接拍《狮城》只因友情，他说：“首先感谢巨兴茂导演的邀请，前两年跟曾舜晞一起拍过巨导的一部电视剧《我在香港遇见他》，那个时候跟巨导成为了好朋友，我很欣赏他的导演功力和对戏剧的要求。”

吴启华在《狮城》中再次挑战反派角色，他形容：“我演的角色名为郑秋，心思很缜密，时常带着伪装的笑容，城府很深。年轻的时候和程恢（巍子饰）曾经是好友，但后期因为同时爱上一个人，两人产生隔阂，又因为郑秋的父亲导致两人分道扬镖进而黑化。”

吴启华称《狮城》一剧台词很多，需要背得滚瓜烂熟，难度在于他需要全程说华语对白。

在马来西亚拍戏，吴启华算是老马识途，说到新马美食，他立即就点名海南鸡饭，到马国拍戏常碰到新马粉丝，让他很窝心。

提到演员，吴启华赞中国国家级演员巍子很有大将之风，“另一个演员就是杨旭文，外形俊朗，高大帅气，也很勤奋专业，每次拍戏都准备充足，而且他的性格也很随和低调，待人亲切诚恳，乐于助人。”

此趟在马国拍戏，对吴启华来说的另一个收获就是认识了扬旭文和他的经纪人，“他的经纪人很专业、诚恳，所以我签了他做我的全职经纪人，希望能帮我接一些更好的制作。”

获赞冻龄

对于自己被程东惊叹“怎么不会老”？吴启华的答案令人讶异，他说自己没做过什么保养，今年才开始涂面霜保湿，不过，“不会老”与饮食及运动有关，吴启华吃得健康营养，不吃油炸与辛辣，“我喜欢去打高尔夫或者跑步，也对健康有帮助吧。”

除了拍戏，吴启华不介意直播带货，他认为这是新经济趋势，“我希望介绍一些好产品给大家，每个月播个三四场，也可以通过这个平台跟粉丝见面。”

吴启华爱女吴熙儿。（取自网络）

当开明的爸爸

吴启华的爱女吴熙儿芳龄14岁，外形很灵秀，记者好奇，若有娱乐尚看中他的女儿当星二代，他会答应让她演出吗？他是一个什么样的父亲呢？

“不需要我去答应，看她自己怎么想，她是独立的个体，我尊重她的意见。我是比较开明的，什么事都讲道理，大家有商有量。”吴启华的回答显示他对爱女的决定持开放态度。