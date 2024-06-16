贺峻霖20岁生日 粉丝本地商场地铁投屏应援

中国当红人气团体时代少年团成员贺峻霖，星期六（15日）迎来20岁生日，本地深海们（粉丝昵称）联合越南与马来西亚粉丝共同为其应援，首次在商场与地铁站买下广告屏投放生日祝福，也在线下组织庆生活动让深海们打卡。

粉丝特地带着公仔与偶像广告屏合照。（粉丝提供）

活动策划人婷婷接受《新明日报》访问时说，她们是由五人组成的小组，一共用了三个月来策划这次应援，应援包括在乌节路Somerset313购物商场一楼，位于一家咖啡店旁的广告屏上投放生日祝福，投放时间为6月10日至6月17日。

婷婷说，这是因为该商场日均人流量达到10万人，方便深海们打卡，也让更多人驻足观赏这份来自海外深海们对偶像的祝福。另外，策划团队还在新加坡SMRT地铁的南北线与东西线上投放生日祝福，投放时间为6月7日至6月20日。

婷婷透露，这也是SMRT地铁线内首次针对艺人的生日应援投放，对深海们来说别具意义，也希望借此让更多人看见并认识她们的偶像。此外，她们也在线下举办庆生活动，与粉丝们聚在一起欢庆偶像生日。

贺峻霖粉丝在线下举办庆生会，庆祝偶像20岁生日。（粉丝提供）

婷婷也表达了希望时代少年团，可以早日来新加坡举办演唱会的愿望，强调本地粉丝们都在期盼着能近距离与偶像互动，她也表示来年若有机会，还会继续举办类似应援。

男团出身 微博拥1702.1万粉丝

贺峻霖在微博拥有1702.1万粉丝，是时代少年团成员之一，该组合也是TFBOYS师弟。贺峻霖歌唱、电视剧与综艺节目三栖，曾参演电视剧《凉生我们可不可以不忧伤》，以及综艺节目《令人心动的offer》、《全员加速》等，最近还与成员们出演了综艺《这是我的岛》，与吴奇隆、杨迪、蔡国庆等人共同录制。

除了在演艺事业发光发热，贺峻霖也热爱学习，他目前就读中国传媒大学，在2022艺术类优质生源“绿色通道”作品评选中，以A等成绩入选播音与主持艺术专业。