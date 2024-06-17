陪玩的女人 My Sweet Mobster

Viu 已上线

韩国浪漫喜剧。严泰九饰演的徐志焕，是金盆洗手的黑道大哥，现在经营肉品加工事业，带领前科者一起重拾新生。韩善伙饰演高银河，是希望世界上所有儿童都能获得幸福的儿童频道内容创作者“米妮姐姐”。两人相遇，撞击出充满反转的罗曼史。

阿顺有煮意2

8频道 晚上8.00

李铭顺习惯上电台接受访问，今天轮到他访问电台广播员。他与三位广播员张颖双、高美贵和Jeff（吴万隆），畅聊生活大小事。别看三位广播员平时活力无限，他们在厨房帮忙备料却是越帮越忙。

绿洲 Oasis

Eazie TV·KBS World 晚上9.05

张东润与薛仁雅主演的韩剧。以1980年代到1990年代巨变的韩国为背景，讲述为了守护自己的梦想、友情和初恋，奋不顾身的三个年轻人的故事。韩语播出，附中文字幕。

出拳吧，妈妈

Eazie TV·中国电影频道 下午5.00

主演：谭卓、田雨、田海蓉、陈明昊。讲述性格倔强的单亲妈妈白杨，为了要回孩子的抚养权，必须在教练沉浩的帮助下重回赛场，直面曾经的对手。

奥特曼：崛起 Ultraman: Rising

Netflix 已上线

奥特曼（前）要阻止邪恶势力对怪兽宝宝打坏主意。（取自Netflix网站）

四处横行的怪兽肆虐东京，棒球明星佐藤健回到家乡扛起另一身份——超级英雄奥特曼，执行守护地球的任务。但他也被赋予新任务，就是养育死敌怪兽之子埃米。做为新手父亲的他，一边奋斗一边重新审视自己，寻找作为“奥特曼”的真正意义。